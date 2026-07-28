Forte tremor atingiu o sudoeste do país nesta terça-feira (28); polícia da província de Kumamoto ainda não confirma o número de mortes

Após terremoto, piso de shopping desaba e há relatos de mortos no Japão

Um “número considerável” de pessoas morreu após o desabamento de um piso em um shopping center na sequência do forte terremoto que atingiu o sudoeste do Japão nesta terça-feira (28), informou a emissora TBS. Ao ser contatada pela AFP, a polícia local disse que ainda não podia confirmar nenhuma vítima no local, localizado na cidade de Kashima.

Os serviços de emergência haviam informado anteriormente que havia “numerosas pessoas” presas nos escombros do edifício. Equipes de resgate atuavam no local em busca de sobreviventes.

O terremoto, de magnitude 7,1, atingiu a província de Kumamoto, na ilha de Kyushu, e provocou cortes de energia, suspensão de serviços ferroviários, desabamentos, incêndios e danos em estradas e pontes, segundo as autoridades japonesas.

A Agência Meteorológica do Japão (JMA) emitiu um alerta para ondas de até um metro de altura após o tremor e avisos de emergência para as prefeituras de Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita e Miyazaki. Posteriormente, o Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico informou que o terremoto não representava ameaça de tsunami para a costa japonesa nem para regiões como Havaí e Samoa Americana.

Milhares de residências ficaram sem energia elétrica após o abalo. A operadora JR Kyushu suspendeu a circulação de trens, incluindo as linhas de alta velocidade Shinkansen, como medida preventiva.

‘Vários feridos’

A primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmou que vários feridos, prédios desabados e incêndios foram registrados após o terremoto.

“Ainda estamos avaliando a extensão dos ferimentos e dos danos materiais, mas fui informada de que já houve vários feridos” Sanae Takaichi

“Há cortes de energia e incêndios em algumas áreas, além de danos em estradas e pontes e desabamento de prédios”, acrescentou a primeira-ministra.

Apesar da intensidade do tremor, o órgão regulador nuclear do Japão informou que não foram identificadas anormalidades nas usinas do país. A Kyushu Electric Power também afirmou que as centrais nucleares de Sendai e Genkai seguem operando normalmente, sem registro de danos.

Nas redes sociais, moradores compartilharam imagens de uma grande nuvem de poeira nas proximidades do Castelo de Kumamoto, um dos principais cartões-postais da região. Autoridades mantêm o alerta para possíveis tremores secundários.

Localizado no Anel de Fogo do Pacífico, o Japão está entre os países com maior atividade sísmica do mundo e concentra cerca de 20% dos terremotos de magnitude 6,0 ou superior registrados globalmente. Em 2016, um forte terremoto na mesma província de Kumamoto deixou 275 mortos e 2.739 feridos, segundo dados oficiais.

*Com informações da AFP