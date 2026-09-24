Dezenas de delegados deixam plenário da ONU durante discurso de Netanyahu
Dezenas de delegados de todo o mundo abandonaram o plenário da Assembleia Geral da ONU, nesta quinta-feira (24), em sinal de protesto durante o discurso do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.
Enquanto os delegados que permaneceram no recinto vaiavam o líder israelense, sua equipe o aplaudia de pé e o presidente da sessão pedia ordem aos gritos.
“Se restarem outros covardes morais que ainda não deixaram esta sala, façam-no agora”, disse Netanyahu ao tomar a palavra.
O plenário, pouco concorrido no início da sessão, foi enchendo gradualmente antes do discurso do premiê israelense.
Em nota à qual a AFP teve acesso, a delegação palestina havia pedido que outras missões se somassem ao seu próprio ato de protesto.
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