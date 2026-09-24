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Irã ameaça levar guerra ‘até o Oceano Índico’ em caso de novos ataques dos EUA

Alerta foi feito por um conselheiro do líder supremo iraniano, Mojtaba Khamenei

AFP

Yahya Rahim Safavi
Yahya Rahim Safavi Mehr News Agency

O Irã vai estender a guerra “até o Oceano Índico” se os Estados Unidos lançarem novos ataques, advertiu nesta quinta-feira (24) um conselheiro do líder supremo iraniano, Mojtaba Khamenei.

“Como o conflito se propagou do Golfo Pérsico e do Estreito de Ormuz para o Mar Vermelho (com os houthis), é possível que, em resposta a uma eventual guerra, esta frente se estenda ainda mais, até o Oceano Índico, ou além”, declarou o conselheiro, Yahya Rahim Safavi, em um vídeo divulgado pela agência de notícias Fars.

Os houthis do Iêmen, que combatem as forças governamentais apoiadas pela Arábia Saudita, tomaram a costa iemenita no Mar Vermelho, o que permitiu controlar o Estreito de Bab el-Mandeb, que liga a Ásia com a Europa pelo Canal de Suez.

O Irã apoia militarmente os houthis, mas nega estar envolvido nesta nova frente de combate.

Teerã já havia ameaçado ampliar a guerra caso Washington retome os ataques, mas esta é a primeira vez que um conselheiro do líder supremo menciona o Oceano Índico, onde está localizada a base militar anglo-americana de Diego Garcia. A unidade fica a quase 4.000 quilômetros em linha reta das costas iranianas.

Estados Unidos e Irã disputam o controle do Estreito de Ormuz, rota estratégica pela qual, antes da guerra, transitavam quase 20% do petróleo mundial.

As negociações entre os dois países estão paralisadas desde que um protocolo de acordo não foi concretizado. Nesta semana, representantes de Washington e Teerã se reuniram à margem da Assembleia Geral da ONU em Nova York.

O Irã estabeleceu sete condições, entre elas a suspensão das sanções econômicas e a liberação de seus ativos congelados no exterior.

Em uma entrevista exclusiva à AFP na terça-feira, o porta-voz da Guarda Revolucionária, Hosein Mohebi, também citou o fim das hostilidades no Iêmen.

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