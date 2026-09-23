Na ONU, presidente do Irã chama EUA de terroristas e diz que país não ‘se ajoelhará’

Pezeshkian mostrou à Assembleia Geral da ONU uma foto do líder morto, antes de repetir que Teerã não iniciou o conflito atual, que se espalhou pelo Oriente Médio

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, discursa enquanto segura uma foto de Ali Khamenei, ex-Líder Supremo do Irã, durante a 81ª Assembleia Geral das Nações Unidas na sede da ONU em Nova York, em 23 de setembro de 2026.

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, adotou um tom desafiador nesta quarta-feira (23) ao discursar na ONU, falando pela primeira vez desde que Washington e Israel lançaram uma guerra total contra seu país, e disse aos Estados Unidos que Teerã não se ajoelhará.

Pezeshkian também acusou os Estados Unidos de “terrorismo” pelo assassinato, no fim de fevereiro, do antigo líder supremo iraniano, aiatolá Ali Khamenei.

O presidente mostrou à Assembleia Geral da ONU uma foto do líder morto, antes de repetir que Teerã não iniciou o conflito atual, que se espalhou pelo Oriente Médio.

Na véspera, o presidente americano, Donald Trump, declarou no mesmo púlpito na sede das Nações Unidas, em Nova York, que avalia a opção de “aniquilar” o Irã, mas em seguida elogiou a retomada de diálogos entre Teerã e Washington.

Pezeshkian não mencionou as reuniões à margem da assembleia da ONU para encerrar o conflito.

“(O presidente dos EUA, Donald Trump) deve saber que a resiliência do povo iraniano só aumentará diante das sanções, da crescente pressão e da intimidação cada vez maior. Nunca baixaremos a cabeça ou nos ajoelharemos”, declarou.

Pezeshkian declarou também que seu governo não permitirá que o Estreito de Ormuz seja usado para realizar agressões contra seu país.

Como resposta aos ataques de 28 de fevereiro contra o Irã, Teerã bloqueou esta passagem marítima, vital para o comércio mundial de hidrocarbonetos.

O fechamento desta passagem provocou um terremoto nos mercados e um aumento generalizado da inflação devido à alta nos preços do petróleo.

Esta se tornou uma das principais ameaças que o Partido Republicano de Trump enfrenta com vistas às eleições legislativas de meio de mandato, em novembro, nas quais poderia perder o controle do Congresso.

“Não podemos permitir que alguns tenham livre acesso e defendam seus interesses através desta via de navegação, enquanto que, ao mesmo tempo, usam essa via para nos impor sua agressão”, disse o presidente iraniano.