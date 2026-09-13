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Drone da Rússia atinge trem perto da fronteira da Ucrânia com Polônia

O ataque se deu depois de autoridades de alto escalão visitarem cidades ucraniana

Estadão Conteúdo

Esta foto, divulgada pelo Serviço Estatal de Emergência da Ucrânia em 13 de setembro de 2026, mostra bombeiros jogando água em um vagão de trem danificado por um ataque de drone perto da fronteira com a Polônia.
Não houve relato de vítimas DIVULGAÇÃO / SERVIÇO DE EMERGÊNCIA DO ESTADO DA UCRANIA / AFP

Um drone russo atingiu um trem perto da fronteira entre a Ucrânia e a Polônia neste domingo (13) logo após a passagem de autoridades de alto escalão em visita ao país — incluindo os ex-primeiros-ministros do Reino Unido e da Suécia —, informou a operadora ferroviária estatal da Ucrânia.

De acordo com a Ukrzaliznytsia, um trem diplomático que transportava Boris Johnson, Carl Bildt e conselheiros de segurança de vários países da União Europeia saiu antecipadamente da estação de Yahodyn por medida de precaução. Os visitantes estavam a caminho de volta de uma conferência de segurança em Kiev.

“É altamente provável que o alvo pretendido pelo drone russo fosse, na verdade, o trem diplomático, que havia partido da estação antes do horário previsto”, disse a empresa em uma publicação no Telegram.

“Este não era o nosso trem, mas o que vinha apenas alguns minutos atrás de nós na travessia da fronteira polonesa”, disse Bildt. “Ele foi evacuado à medida que o drone russo se aproximava e ninguém ficou ferido. Um sistema de segurança muito bom. O nosso trem recebeu apenas um alerta de evacuação.”

Bildt, Johnson e os demais passageiros estiveram em Kiev para a conferência Yalta European Strategy, um encontro anual de líderes e especialistas das áreas de política, negócios, segurança e mídia.

Outro trem, com o ex-diretor da CIA David Petraeus a bordo, ainda estava na estação de Yahodyn quando o drone atingiu o local, segundo a Ukrzaliznytsia.

Não houve relatos imediatos de vítimas em nenhum dos trens.

A Ukrzaliznytsia afirmou que “ajusta constantemente os horários dos trens” para se proteger contra ataques.

“Não sei que lógica deturpada levou Putin a explodir uma locomotiva ucraniana parada na fronteira polonesa esta manhã”, escreveu Johnson em uma publicação no X.

“O que podemos dizer com certeza é que este é o tipo de ataque aleatório e insensato que os ucranianos enfrentam todos os dias — inclusive em ferrovias civis”, acrescentou.

Mais cedo, no domingo, um drone russo atingiu um caminhão a menos de 1,6 km do território polonês, segundo guardas de fronteira, forçando o fechamento temporário da travessia de Yahodyn-Dorohusk.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão. Saiba mais em nossa Política de IA.

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