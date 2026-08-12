Eclipse solar total começa a ser visto na Europa

Fenômeno teve início no Ártico russo e atravessa a Espanha, onde a fase de totalidade dura menos de dois minutos em alguns locais

Lua cobre parcialmente o Sol durante as fases iniciais do eclipse solar total, visto da praia de La Zurriola, em San Sebastián

O eclipse solar total começou a ser visto na Europa nesta quarta-feira (12), após o fenômeno atingir o extremo norte da Rússia e avançar pelo hemisfério norte. A faixa de totalidade passa por parte da Espanha e também alcança a Islândia, enquanto outras regiões da Europa e da América do Norte observam um eclipse parcial.

Pouco antes das 17h GMT (14h no horário de Brasília), a agência espacial russa Roscosmos informou o início do eclipse no Ártico russo. A sombra da Lua segue então em direção à Groenlândia e ao Atlântico antes de alcançar a Europa.

Na Espanha, o eclipse atravessa o país na diagonal, do noroeste, na região do Atlântico, até as ilhas Baleares, no Mediterrâneo. A previsão é que o fenômeno deixe o território espanhol por volta das 18h30 GMT (15h30 de Brasília).

A fase de totalidade, quando a Lua cobre completamente o disco do Sol, dura menos de dois minutos, mesmo nos locais com as melhores condições de observação. Considerando todas as etapas, desde o início da cobertura do Sol até o fim do fenômeno, o eclipse se estende por quase duas horas.

Onde o eclipse é total

A faixa de totalidade passa por áreas do norte e do interior da Espanha. Cidades como Madri e Barcelona ficaram fora dessa faixa, o que levou moradores e visitantes a se deslocarem para outras regiões do país.

Em Burgos, ao norte de Madri, pessoas se reuniram em terraços para acompanhar o momento em que a cidade fica temporariamente no escuro. Outras localidades do interior espanhol também receberam visitantes interessados em observar o eclipse.

A faixa de totalidade também passa por parte da Islândia. Em Reykjavik, milhares de pessoas se prepararam para acompanhar o fenômeno. A capital islandesa não registrava um eclipse solar total desde 1433.

Fora da faixa de totalidade, o eclipse é parcial. É o caso de regiões da França, do Canadá, da África Ocidental e dos Estados Unidos.

Comportamento dos animais

A redução da luz durante a totalidade também altera temporariamente as condições ambientais. A temperatura pode cair e alguns animais podem apresentar mudanças de comportamento.

O astrofísico britânico Graham Jones, que acompanha o fenômeno no norte da Espanha, afirmou que aves podem voltar a seus locais de repouso e cães podem reagir ao período de escuridão.

O eclipse também oferece aos pesquisadores uma oportunidade de estudar a atmosfera externa do Sol. Entre os objetivos estão observações relacionadas aos ventos solares e ao campo magnético da estrela.

Movimento de turistas na Espanha

A faixa de totalidade passa por áreas do interior espanhol conhecidas como “Espanha esvaziada”, que concentram municípios rurais e de baixa densidade populacional. O fenômeno aumentou o movimento de visitantes nesses locais.

Como Madri e Barcelona não estão na faixa de totalidade, moradores dessas cidades viajaram para outras regiões para observar o eclipse. O deslocamento provocou congestionamentos em algumas estradas.

O fenômeno também atraiu visitantes de outros países europeus. Pessoas viajaram de França e Itália, por exemplo, para acompanhar o eclipse em território espanhol.

A Espanha espera impacto econômico com o aumento do fluxo de visitantes. O Ministério da Economia estima uma contribuição líquida de cerca de US$ 400 milhões (R$ 2,06 bilhões) e a chegada de aproximadamente 450 mil turistas adicionais às principais regiões afetadas.

Temperaturas elevadas

O movimento de pessoas ocorre em meio a uma previsão de temperaturas elevadas na Espanha. Os termômetros devem superar 35°C em grande parte do país, com possibilidade de alcançar 40°C em algumas áreas.

As autoridades também alertaram para o risco de incêndios, classificado como muito alto ou extremo em grande parte do território. Por isso, foram feitos pedidos para que os visitantes tenham cautela durante os deslocamentos e a permanência nas áreas de observação.

O eclipse ocorre em uma faixa que se desloca rapidamente pela superfície terrestre. Por isso, embora o fenômeno completo dure quase duas horas, a escuridão causada pela cobertura total do Sol permanece por um período curto em cada local.

*Com informações da AFP