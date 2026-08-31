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Economia do Irã não precisa colapsar, mas regime deve cair, diz secretário dos EUA

Scott Bessent disse que pressão econômica contra Teerã deve continuar

Estadão Conteúdo

Um homem iraniano fala ao celular enquanto caminha ao lado de uma enorme bandeira nacional pendurada acima de lojas em Teerã, em 6 de fevereiro de 2026. O Irã e os Estados Unidos iniciaram negociações em Omã em 6 de fevereiro, com Washington se recusando a descartar uma ação militar contra a república islâmica por sua repressão mortal a protestos em massa.
Bessent acrescentou que os EUA "superarão" o conflito com o Irã e reforçou que Teerã está tratando as sanções com seriedade AFP

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou nesta segunda-feira (31) que Washington continuará ampliando a pressão econômica sobre o Irã e disse que Teerã já leva as sanções americanas a sério. As declarações foram dadas à CNBC, às margens da reunião de ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais do G20, em Asheville, na Carolina do Norte.

“Vamos continuar exercendo pressão sobre o Irã”, disse Bessent. Segundo ele, o país “está reagindo com violência porque está perdendo economicamente para nós“. “A economia do Irã não precisa entrar em colapso, mas o regime iraniano precisa cair”, destacou.

Bessent acrescentou que os EUA “superarão” o conflito com o Irã e reforçou que Teerã está tratando as sanções com seriedade. As falas ocorrem após a retomada de ataques entre EUA e Irã no fim de semana e em meio a uma nova campanha de Washington para ampliar o isolamento financeiro da República Islâmica.

Em outro trecho da entrevista, Bessent abordou a situação fiscal americana e afirmou que “a única forma de sair da dívida é crescer“, reforçando a defesa do governo Donald Trump de que uma expansão mais forte da economia é fundamental para reduzir o peso do endividamento dos EUA.

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