Trump confirma novas reuniões com Xi na China e nos EUA ainda este ano
O presidente americano, Donald Trump, confirmou, nesta sexta-feira (25), que se reunirá outras duas vezes este ano com seu par chinês, Xi Jinping. Trump disse que os dois chefes de Estado terão seus terceiro e quarto encontros de 2026 na China e nos Estados Unidos.
“Voltaremos a nos reunir em novembro, na China, e depois no G20 em dezembro, em Miami, na Flórida”, anunciou Trump em sua plataforma, Truth Social, enquanto Xi concluía uma visita de Estado a Washington.
Trump afirmou que a reunião desta semana “foi de Amizade, Força e Sucesso, tanto para a China quanto para os EUA”, e acrescentou: “Estou ansioso por nosso próximo encontro!”
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