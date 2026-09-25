Trump confirma novas reuniões com Xi na China e nos EUA ainda este ano

Trump afirmou que a reunião desta semana "foi de Amizade, Força e Sucesso"

O presidente americano, Donald Trump, confirmou, nesta sexta-feira (25), que se reunirá outras duas vezes este ano com seu par chinês, Xi Jinping. Trump disse que os dois chefes de Estado terão seus terceiro e quarto encontros de 2026 na China e nos Estados Unidos.

“Voltaremos a nos reunir em novembro, na China, e depois no G20 em dezembro, em Miami, na Flórida”, anunciou Trump em sua plataforma, Truth Social, enquanto Xi concluía uma visita de Estado a Washington.

Trump afirmou que a reunião desta semana “foi de Amizade, Força e Sucesso, tanto para a China quanto para os EUA”, e acrescentou: “Estou ansioso por nosso próximo encontro!”