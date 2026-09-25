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Trump confirma novas reuniões com Xi na China e nos EUA ainda este ano

Presidente americano se disse ancioso pelo próximo encontro

AFP

O presidente da China, Xi Jinping, e o presidente dos EUA, Donald Trump, observam uma cerimônia militar no Jardim das Rosas da Casa Branca, em Washington, D.C., em 24 de setembro de 2026. O presidente Xi realiza uma visita de Estado aos Estados Unidos de 23 a 25 de setembro. (Foto de SAUL LOEB / AFP)
Trump afirmou que a reunião desta semana "foi de Amizade, Força e Sucesso" SAUL LOEB / AFP

O presidente americano, Donald Trump, confirmou, nesta sexta-feira (25), que se reunirá outras duas vezes este ano com seu par chinês, Xi Jinping. Trump disse que os dois chefes de Estado terão seus terceiro e quarto encontros de 2026 na China e nos Estados Unidos.

Voltaremos a nos reunir em novembro, na China, e depois no G20 em dezembro, em Miami, na Flórida”, anunciou Trump em sua plataforma, Truth Social, enquanto Xi concluía uma visita de Estado a Washington.

Trump afirmou que a reunião desta semana “foi de Amizade, Força e Sucesso, tanto para a China quanto para os EUA”, e acrescentou: “Estou ansioso por nosso próximo encontro!”

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