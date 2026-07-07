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EUA afirmam ter deportado homem condenado por pedofilia no Brasil

Denny Marucci, condenado por estupro de uma criança de 4 anos, morava ilegalmente na Florida
Rafael Rintzel

Rafael Rintzel

Captura de tela da prisão de Denny Marucci, condenado por pedofilia.
Captura de tela da prisão de Denny Marucci, condenado por pedofilia. Reprodução / TV Newsmax

Denny Marucci, de 55 anos, foi capturado e deportado dos Estados Unidos por uma condenação de pedofilia no Brasil, informou o Departamento de Segurança Interna dos EUA na segunda-feira (6). O homem deve cumprir pena de 20 anos pelo estupro de uma criança de 4 anos.

Segundo o canal de TV americano Newsmax, que acompanhou a prisão, Denny foi encontrado em um condomínio com piscina e parquinho na Baía de Tampa, na Flórida, após investigações do Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA, ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement, em inglês), localizarem onde estava.

O homem foi preso pela ERO Miami (Enforcement and Removal Operations), que é o escritório regional do ICE responsável pela execução das leis de imigração, incluindo a identificação, prisão e deportação de indivíduos no sul da Flórida, onde o homem vivia ilegalmente.

Ele havia entrado nos EUA com passaporte italiano, por meio de um programa de isenção de visto para cidadãos da Itália. O homem deveria ter deixado os EUA em três meses, de acordo com as leis do país, mas acabou estabelecendo moradia sem visto de residência, até ser preso, no dia 9 de junho.

Prisão

A prisão de Denny foi acompanhada pelo canal de TV americano Newsmax, que filmou a operação do ICE e capturou o momento em que ele foi encontrado e levado para um centro de triagem, onde permaneceu até sua deportação, de acordo com o canal.

Marucci foi levado de avião da Flórida para a Louisiana antes de embarcar em um voo de deportação do ICE que transportava cidadãos brasileiros de volta ao Brasil. Segundo o canal, ao desembarcar, as autoridades brasileiras o prenderam imediatamente para que ele cumprisse a pena de prisão. O local e a data da aterrissagem não foram revelados.

De acordo com o vice-diretor do escritório de campo do ERO, David Grady, o escritório está focado em investigações para encontrar criminosos estrangeiros que estão atualmente vivendo nos Estados Unidos, para que sejam deportados.

Ele já havia sido condenado por estuprar uma criança de 4 anos (…) Condenado a mais de duas décadas em uma prisão brasileira, acaba aqui, permanecendo ilegalmente no país. Parece um bom candidato para sair dos Estados UnidosVice-diretor do escritório de campo, David Grady, em entrevista à TV Newsmax.

A operação ocorre em um momento em que o governo Trump orientou o ICE a priorizar a prisão e a deportação de imigrantes ilegais com antecedentes criminais, com autoridades enfatizando que fugitivos condenados por crimes violentos continuam sendo uma das principais prioridades de fiscalização da agência.

A Jovem Pan não conseguiu localizar a defesa de Marucci. O espaço está aberto para manifestação.

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