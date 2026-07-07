EUA afirmam ter deportado homem condenado por pedofilia no Brasil

Denny Marucci, condenado por estupro de uma criança de 4 anos, morava ilegalmente na Florida

Denny Marucci, de 55 anos, foi capturado e deportado dos Estados Unidos por uma condenação de pedofilia no Brasil, informou o Departamento de Segurança Interna dos EUA na segunda-feira (6). O homem deve cumprir pena de 20 anos pelo estupro de uma criança de 4 anos.

Segundo o canal de TV americano Newsmax, que acompanhou a prisão, Denny foi encontrado em um condomínio com piscina e parquinho na Baía de Tampa, na Flórida, após investigações do Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA, ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement, em inglês), localizarem onde estava.

O homem foi preso pela ERO Miami (Enforcement and Removal Operations), que é o escritório regional do ICE responsável pela execução das leis de imigração, incluindo a identificação, prisão e deportação de indivíduos no sul da Flórida, onde o homem vivia ilegalmente.

Ele havia entrado nos EUA com passaporte italiano, por meio de um programa de isenção de visto para cidadãos da Itália. O homem deveria ter deixado os EUA em três meses, de acordo com as leis do país, mas acabou estabelecendo moradia sem visto de residência, até ser preso, no dia 9 de junho.

Prisão

A prisão de Denny foi acompanhada pelo canal de TV americano Newsmax, que filmou a operação do ICE e capturou o momento em que ele foi encontrado e levado para um centro de triagem, onde permaneceu até sua deportação, de acordo com o canal.

Marucci foi levado de avião da Flórida para a Louisiana antes de embarcar em um voo de deportação do ICE que transportava cidadãos brasileiros de volta ao Brasil. Segundo o canal, ao desembarcar, as autoridades brasileiras o prenderam imediatamente para que ele cumprisse a pena de prisão. O local e a data da aterrissagem não foram revelados.

De acordo com o vice-diretor do escritório de campo do ERO, David Grady, o escritório está focado em investigações para encontrar criminosos estrangeiros que estão atualmente vivendo nos Estados Unidos, para que sejam deportados.

Ele já havia sido condenado por estuprar uma criança de 4 anos (…) Condenado a mais de duas décadas em uma prisão brasileira, acaba aqui, permanecendo ilegalmente no país. Parece um bom candidato para sair dos Estados Unidos Vice-diretor do escritório de campo, David Grady, em entrevista à TV Newsmax.

A operação ocorre em um momento em que o governo Trump orientou o ICE a priorizar a prisão e a deportação de imigrantes ilegais com antecedentes criminais, com autoridades enfatizando que fugitivos condenados por crimes violentos continuam sendo uma das principais prioridades de fiscalização da agência.

A Jovem Pan não conseguiu localizar a defesa de Marucci. O espaço está aberto para manifestação.