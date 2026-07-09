EUA anunciam fim de nova onda de ataques ao Irã, que mirou 90 alvos militares

Operação teve como objetivo reduzir a capacidade iraniana de atacar navios no Estreito de Ormuz

A operação militar teve como objetivo declarado reduzir a capacidade iraniana de atacar navios no Estreito de Ormuz.

O Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) informou nesta quinta-feira (9) ter concluído a nova ofensiva contra o Irã, iniciada na quarta-feira (8). A operação militar teve como objetivo declarado reduzir a capacidade iraniana de atacar navios no Estreito de Ormuz.

Em comunicado, as forças americanas disseram que aproximadamente 90 alvos militares foram atingidos, incluindo sistemas de defesa aérea, recursos de vigilância costeira, locais de armazenamento de mísseis e drones, capacidades navais e infraestrutura logística militar na costa do Irã.

“As forças dos EUA permanecem vigilantes, letais e preparadas para executar operações determinadas pelo comandante-em-chefe”, afirmou o Centcom. Em uma ofensiva na véspera, as forças americanas já haviam atingido 80 alvos militares no Irã.