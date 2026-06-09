EUA atacam o Irã em resposta à queda de helicóptero em Ormuz

Os Estados Unidos anunciaram nesta terça-feira (09) ataques contra o Irã em resposta à queda de um helicóptero no Estreito de Ormuz. “Os EUA estão realizando ataques contra o Irã. O CENTCOM classifica a ação como “ataques de autodefesa“., diz o comunicado do Comando Central, que acrescenta que as

As forças americanas “começaram a lançar ataques em legítima defesa contra o Irã hoje às 17h [18h00 em Brasília], por ordem do comandante em chefe, em resposta à derrubada, ontem, de um helicóptero Apache do Exército dos Estados Unidos”, afirmou uma publicação oficial na rede X.

“A missão é uma resposta proporcional à agressão injustificada do Irã”, acrescentou o Comando Central.

U.S. Central Command (CENTCOM) forces began launching self-defense strikes against Iran at 5 p.m. ET today at the Commander in Chief’s direction, in response to yesterday’s downing of a U.S. Army Apache helicopter. The mission is a proportional response to unjustified Iranian… — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 9, 2026

Mais cedo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, havia informado nas redes sociais que o helicóptero que caiu no Estreito de Ormuz foi derrubado por um ataque do Irã. Ele havia prometido uma resposta. Os dois pilotos que estavam no helicóptero sobreviveram e não se feriram.

Os helicópteros Apache têm sido um recurso fundamental para as forças armadas americanas. Eles têm atuado na aplicação do bloqueio ao transporte de petróleo bruto e petroleiros iranianos, numa tentativa de pressionar Teerã a chegar a um acordo de cessar-fogo.

O modelo também foi utilizado pelos Emirados Árabes Unidos para abater drones iranianos durante a guerra com o Irã.