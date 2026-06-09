Helicóptero militar dos EUA cai próximo a Ormuz; pilotos ‘estão bem’, diz Trump

Os helicópteros Apache têm sido um recurso fundamental para as forças armadas americanas

Um helicóptero AH-64 Apache do exército dos Estados Unidos caiu próximo ao Estreito de Ormuz na manhã desta terça-feira, 9. Os dois tripulantes que estavam a bordo da aeronave sobreviveram ao acidente e passam bem, informou o presidente Donald Trump.

A mídia estatal iraniana também confirmou o acidente.

Ainda não há informações sobre a causa do acidente, mas, segundo o mandatário, um relatório detalhando o ocorrido deve ser divulgado nas próximas horas.

O jornal The New York Times foi o primeiro a noticiar que a aeronave havia caído em “circunstâncias ainda não esclarecidas”.

Os helicópteros Apache têm sido um recurso fundamental para as forças armadas americanas. Eles têm atuado na aplicação do bloqueio ao transporte de petróleo bruto e petroleiros iranianos, numa tentativa de pressionar Teerã a chegar a um acordo de cessar-fogo.

O modelo também foi utilizado pelos Emirados Árabes Unidos para abater drones iranianos durante a guerra com o Irã.