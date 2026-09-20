EUA atacam suposta embarcação do narcotráfico e deixam quatro mortos no Caribe
As Forças Armadas dos Estados Unidos anunciaram no sábado (19) que mataram os quatro ocupantes de uma embarcação que supostamente transportava drogas no Caribe.
O governo de Donald Trump, no poder desde janeiro de 2025, iniciou uma guerra frontal contra os cartéis da cocaína que operam no continente.
O comando que dirige as forças americanas na região (Southcom) anunciou o ataque mais recente da ofensiva.
A embarcação estava envolvida com “narcotráfico. A operação matou quatro narcoterroristas“, afirmou o Southcom em uma mensagem nas redes sociais acompanhada de imagens borradas da ação.
Mais de 200 pessoas já morreram em ataques no Pacífico oriental e no mar do Caribe, segundo um levantamento da AFP.
O governo Trump não apresentou provas conclusivas de que as embarcações atacadas têm envolvimento com o tráfico de drogas. Analistas jurídicos e organizações de direitos humanos afirmam que os ataques podem constituir execuções extrajudiciais.
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