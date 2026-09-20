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EUA atacam suposta embarcação do narcotráfico e deixam quatro mortos no Caribe

Mais de 200 pessoas já morreram em ataques na região, segundo um levantamento da AFP

AFP

Ataque dos EUA no Caribe
O governo Trump não apresentou provas conclusivas de que as embarcações atacadas têm envolvimento com o tráfico Reprodução/X

As Forças Armadas dos Estados Unidos anunciaram no sábado (19) que mataram os quatro ocupantes de uma embarcação que supostamente transportava drogas no Caribe.

O governo de Donald Trump, no poder desde janeiro de 2025, iniciou uma guerra frontal contra os cartéis da cocaína que operam no continente.

O comando que dirige as forças americanas na região (Southcom) anunciou o ataque mais recente da ofensiva.

A embarcação estava envolvida com “narcotráfico. A operação matou quatro narcoterroristas“, afirmou o Southcom em uma mensagem nas redes sociais acompanhada de imagens borradas da ação.

Mais de 200 pessoas já morreram em ataques no Pacífico oriental e no mar do Caribe, segundo um levantamento da AFP.

O governo Trump não apresentou provas conclusivas de que as embarcações atacadas têm envolvimento com o tráfico de drogas. Analistas jurídicos e organizações de direitos humanos afirmam que os ataques podem constituir execuções extrajudiciais.

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