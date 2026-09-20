EUA atacam suposta embarcação do narcotráfico e deixam quatro mortos no Caribe

Mais de 200 pessoas já morreram em ataques na região, segundo um levantamento da AFP

O governo Trump não apresentou provas conclusivas de que as embarcações atacadas têm envolvimento com o tráfico

As Forças Armadas dos Estados Unidos anunciaram no sábado (19) que mataram os quatro ocupantes de uma embarcação que supostamente transportava drogas no Caribe.

O governo de Donald Trump, no poder desde janeiro de 2025, iniciou uma guerra frontal contra os cartéis da cocaína que operam no continente.

O comando que dirige as forças americanas na região (Southcom) anunciou o ataque mais recente da ofensiva.

On September 19, under the direction of #SOUTHCOM, Joint Task Force Western Hemisphere executed a lethal, kinetic strike on a go-fast vessel operating along established narco-trafficking routes in the Caribbean. Confirmed intelligence revealed the vessel's active involvement in… pic.twitter.com/LPNJ5ec3GU — U.S. Southern Command (@Southcom) September 19, 2026

A embarcação estava envolvida com “narcotráfico. A operação matou quatro narcoterroristas“, afirmou o Southcom em uma mensagem nas redes sociais acompanhada de imagens borradas da ação.

Mais de 200 pessoas já morreram em ataques no Pacífico oriental e no mar do Caribe, segundo um levantamento da AFP.

O governo Trump não apresentou provas conclusivas de que as embarcações atacadas têm envolvimento com o tráfico de drogas. Analistas jurídicos e organizações de direitos humanos afirmam que os ataques podem constituir execuções extrajudiciais.