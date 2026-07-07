EUA bombardeiam Irã após ataques a navios americanos em Ormuz

Segundo o país norte-americano, a agressão pelo país persa é uma 'clara violação do cessar-fogo'

O Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM) publicou nesta terça-feira (7) que os EUA bombardearam o Irã após afirmarem que o país persa atacou navios americanos no Estreito de Ormuz.

“As forças do Comando Central dos EUA iniciaram uma série de ataques poderosos contra o Irã para impor pesados custos por alvejar e atacar navios mercantes tripulados por civis inocentes em uma via navegável internacional. Os ataques americanos são uma resposta aos ataques iranianos contra três embarcações comerciais que transitavam pelo Estreito de Ormuz”, escreveram.

Segundo os EUA, a agressão demonstrada pelo Irã foi “injustificada, perigosa e uma clara violação do cessar-fogo”.

Reação Irã

A agência de notícias IRIB informou que seis explosões foram ouvidas na ilha iraniana de Qeshm, sete explosões foram ouvidas na cidade de Sirik e outras foram ouvidas na importante cidade portuária de Bandar Abbas.

O Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou, também nesta terça-feira, que os Estados Unidos violaram repetidamente o memorando de entendimento acordado entre os dois países e alertou para uma possível retaliação após os ataques de Washington contra alvos no Estreito de Ormuz.

“O Irã está emitindo um sério alerta sobre as consequências da violação do tratado pelos Estados Unidos e tomará medidas decisivas para proteger seus interesses e sua segurança nacional”, disse o ministério em um comunicado publicado no Telegram pela IRIB News.

*Com informações da AFP