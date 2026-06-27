EUA dizem ter feito novos ataques contra alvos no Irã após investida contra navio comercial

De acordo com o texto, os ataques ocorrem após um novo incidente envolvendo navegação comercial

As Forças dos Estados Unidos realizaram novos ataques contra múltiplos alvos no Irã neste sábado, 27, “por determinação do comandante em chefe”, segundo comunicado do Comando Central dos EUA (Centcom) divulgado no perfil oficial do X. O termo “comandante em chefe” é uma referência ao presidente dos EUA, Donald Trump.

De acordo com o texto, os ataques ocorrem após um novo incidente envolvendo navegação comercial. O Centcom afirma que, depois dos ataques americanos em resposta ao ataque iraniano ao navio M/V Ever Lovely, o Irã teria tido a chance de cumprir um acordo de cessar-fogo, mas não o fez.

Segundo o comando, forças iranianas lançaram um drone de ataque que atingiu o petroleiro M/T Kiku às 5h30 (horário de Brasília), enquanto a embarcação, com bandeira do Panamá, transitava perto do Estreito de Ormuz com mais de dois milhões de barris de petróleo bruto.

O Centcom afirma que aeronaves militares dos EUA atingiram infraestrutura militar iraniana de vigilância, sistemas de comunicação, sites de defesa aérea, instalações de armazenamento de drones e capacidades de colocação de minas.

Ainda segundo o comunicado, o tráfego de embarcações comerciais pelo Estreito de Ormuz continua. O comando acrescenta que as forças americanas permanecem “vigilantes, letais e prontas”.