Estados Unidos encerram interrupção de decolagens de voos

Suspensão ocasionou em mais de 10 mil voos atrasados e mais de seis mil cancelamentos

Os Estados Unidos acabaram na noite desta sexta-feira (13) com a suspensão nas decolagens em todos os aeroportos. A medida sido determinada pela administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês) após uma falha de comunicação no controle de tráfego aéreo.

Em publicação no X, a FAA confirmou a falha e informou que havia identificado todos os voos. “Houve uma interrupção temporária nas telecomunicações. Por precaução, todos os voos foram suspensos. Todos os voos foram identificados, e os voos internacionais serão tratados caso a caso”, informou a agência.

A interrupção, segundo a plataforma FlightAware, registrou mais de 10 mil voos atrasados e mais de seis mil cancelamentos.

Por volta das 20h (horário de Brasília), os Estados Unidos já havia retomado parte dos voos com destino à Europa, à Ásia e ao Havaí. O Aeroporto Internacional de São Francisco comunicou que, por volta das 20h (de Brasília), foi autorizada a decolagem de voos com destinos no Pacífico. Ou seja, o Havaí e países na Ásia.

Segundo informações da plataforma Flightradar, da Costa Oeste dos Estados Unidos, partiram de Los Angeles, São Francisco e Seattle, voos com destino à China, à Coreia do Sul, ao Japão, a Taiwan, e ao Havaí.

Da Costa Leste, voos com destino à Alemanha, à Dinamarca, à Espanha, à França, à Gana, à Itália, a Portugal, ao Reino Unido e à Suíça partiram de Nova York, Boston, Filadélfia. De Atlanta, no sudoeste do país, saiu voo para Holanda.

O secretário de Segurança Interna dos Estados Unidos, Markwayne Mullin, havia afirmado que não havia indícios de que uma ameaça ao país tenha motivado a suspensão das decolagens em todos os aeroportos americanos. Em conversa com jornalistas na Casa Branca, ele atribuiu a paralisação a uma falha nas telecomunicações.

“Não temos nenhum indício, nenhuma razão para acreditar, até o momento, que isso tenha sido uma ameaça aos Estados Unidos”, disse Mullin. Ele reiterou que “até agora, não há indício de que isso tenha sido um ataque deliberado contra nós”. “Foi uma interrupção nas telecomunicações”, afirmou.

Mullin disse que a prioridade do governo é a segurança dos passageiros e que as autoridades ainda não discutiram um prazo para corrigir a falha. “Não discutimos nenhum prazo”, afirmou. “Vai levar algum tempo”, continuou. “Portanto, isso não será resolvido e solucionado em uma hora.”

A última suspensão nacional de decolagens ocorreu em 11 de janeiro de 2023, quando uma falha no sistema de avisos aeronáuticos da FAA provocou mais de 1.300 cancelamentos e cerca de 10 mil atrasos. Na ocasião, foi a primeira paralisação desse tipo desde os ataques de 11 de setembro de 2001. A suspensão desta sexta é a terceira na história recente do país.