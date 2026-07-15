EUA intensificam ataques contra o Irã; Teerã ameaça barrar exportações de energia

Dias de ataques de ida e volta entre EUA e Irã no Oriente Médio - e novas ameaças à hidrovia crucial para o fornecimento global de energia - destruíram o acordo provisório para encerrar o conflito

Foto de arquivo mostra pessoas inspecionam os destroços de um prédio danificado após ataques aéreos no centro de Teerã, em 4 de março de 2026

Os Estados Unidos impuseram novamente um bloqueio naval ao Irã e intensificaram sua campanha de ataques aéreos na quarta-feira, 15, em retaliação aos ataques de Teerã contra navios que tentavam passar pelo Estreito de Ormuz. Os ataques americanos atingiram um quartel do exército iraniano, mataram ao menos sete soldados e feriram mais de 260 pessoas em todo o país, segundo autoridades iranianas.

Dias de ataques de ida e volta entre EUA e Irã no Oriente Médio – e novas ameaças à hidrovia crucial para o fornecimento global de energia – destruíram o acordo provisório para encerrar o conflito, e a região pode voltar a entrar em uma guerra total.

Os EUA impuseram um bloqueio pela primeira vez em abril, mas suspenderam a medida no mês passado, após a assinatura do acordo provisório que interrompeu os combates e estabeleceu um período de 60 dias para negociações sobre questões como o programa nuclear do Irã. Essas conversas estagnaram à medida que os combates pelo Estreito de Ormuz se intensificaram.

Quando os EUA e Israel lançaram a guerra contra o Irã em 28 de fevereiro, Teerã efetivamente fechou a hidrovia para o tráfego marítimo – medida que fez com que o preço do petróleo, de fertilizantes e de muitos outros produtos disparasse para muito além da região e deu ao Irã uma grande vantagem nas negociações.

Esses preços crescentes representam um desafio específico para o presidente dos EUA, Donald Trump, e seu Partido Republicano, que espera manter o controle do Congresso nas eleições de novembro – mas Washington tem lutado para reabrir a hidrovia com sucesso.

A Guarda Revolucionária paramilitar do Irã ameaçou nesta quarta interromper todas as exportações de energia do Oriente Médio devido ao bloqueio.

“A exportação de petróleo e gás da região será para todos ou para ninguém”, afirmou.

Tanto os EUA quanto o Irã lançam ataques

Os EUA realizaram uma onda de ataques, atingindo dezenas de alvos ao longo de sete horas durante a noite, informou o Comando Central das forças armadas na quarta. Mais tarde, retomaram os ataques ao Irã durante o dia – uma medida incomum que sinalizou ainda mais o aumento no ritmo dos ataques.

Um dos ataques teve como alvo um quartel da 388ª Brigada de Infantaria Mecanizada do Irã, que opera tanques e veículos blindados na província de Sistan e Baluchistão, informou a televisão estatal iraniana.

O relatório afirmou que os americanos dispararam pelo menos 13 mísseis no ataque e que os sete mortos incluíam recrutas e soldados de carreira. Vários soldados ficaram feridos.

Incluindo os do quartel, mais de 30 pessoas foram mortas nos últimos dias, disse a porta-voz do governo iraniano, Fatemeh Mohajerani, sem dar mais detalhes.

Hossein Kermanpour, porta-voz do Ministério da Saúde, disse que mais de 260 pessoas ficaram feridas apenas nos ataques noturnos – número muito maior do que em qualquer outra rodada de violência recente entre Irã e EUA. Ele não informou quantas pessoas foram mortas durante a noite.

O exército disse que daria “resposta decisiva a esta ação agressiva do inimigo americano”, segundo a TV estatal.

Alertas de mísseis soaram no Bahrein e no Kuwait no início da quarta-feira, enquanto enfrentavam disparos iranianos – uma ocorrência diária nos últimos dias. A Jordânia disse ter abatido três mísseis iranianos que se aproximavam. O Irã reivindicou ataques contra as três nações, todas as quais abrigam forças dos EUA.

O almirante da Marinha dos EUA Brad Cooper, que lidera o Comando Central, disse em comunicado que o Irã lançou dezenas de mísseis e drones contra países árabes vizinhos do Golfo.

Trump disse ao canal Fox News na noite de terça-feira, 14, que mais ataques dos EUA contra o Irã ocorreriam nos próximos dois dias e que pontes e usinas de energia poderiam ser alvos na próxima semana, a menos que as negociações fossem retomadas. Os EUA já atingiram pelo menos uma ponte.

“É melhor vocês fecharem um acordo, ou não restará nada para vocês”, alertou Trump.

O embaixador do Irã na Organização das Nações Unidas, Amir Saeid Iravani, criticou os ataques da América.

“Os EUA são os agressores, não a vítima”, escreveu ele ao líder do órgão mundial, segundo a agência de notícias estatal IRNA.

Estreito de Ormuz no centro da disputa

A última rodada de combates está concentrada no Estreito de Ormuz, pelo qual passa um quinto do comércio mundial de petróleo e gás natural em tempos de paz. Como reabrir o estreito tem atormentado os EUA desde que o Irã o bloqueou nos primeiros dias da guerra.

Durante o acordo provisório, alguns navios começaram a se mover pela passagem usando uma rota perto de Omã, supervisionada pelos militares dos EUA, que fica fora do controle de Teerã.

Nos últimos dias, o Irã atacou navios que usavam essa rota – e seguiram-se ataques de ida e volta. Os EUA ameaçaram reabrir o estreito à força – mas especialistas dizem que isso exigiria uma frota muito maior, se não dezenas de milhares de tropas terrestres. Impor o bloqueio é outra forma de pressionar o Irã.

O preço do petróleo Brent, a referência internacional, foi negociado acima de US$ 85 o barril na quarta-feira – mais de 15% acima do preço antes da guerra, mas ainda bem abaixo dos quase US$ 120 alcançados no auge do conflito.

Quando Trump anunciou o retorno do bloqueio na segunda-feira, 13, ele também disse que imporia uma taxa de 20% sobre os navios que passassem pelo estreito. No entanto, ele abandonou o plano de cobrar taxas, citando pedidos de aliados no Golfo Pérsico.

“Eles disseram que adorariam fazer isso de uma forma diferente. Adorariam investir nos Estados Unidos com bilhões e bilhões de dólares”, disse Trump a jornalistas na terça-feira no Salão Oval

Não estava claro se os acordos de investimento seriam novos compromissos em relação ao que Trump anunciou após uma visita no ano passado ao Oriente Médio.

O plano de Trump de cobrar taxas teria sido uma mudança na política americana de longa data e um desvio das promessas dos EUA de que o estreito permaneceria aberto a todos, sem pedágios

Sob o acordo provisório, o Irã concordou que a passagem pelo estreito permaneceria gratuita por 60 dias – mas o acordo deixou em aberto o que aconteceria depois. O Irã afirma que tem o direito de gerenciar o tráfego e potencialmente cobrar taxas. Os EUA contestam isso.

*via Estadão Conteúdo