EUA negam ter plano para interferir nas eleições do Brasil: ‘Respeitamos o povo brasileiro’

Um funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos deu declaração em meio à crise diplomática com o Brasil

O Departamento de Estado dos Estados Unidos negou nesta quinta-feira (13) ter plano para interferir nas eleições brasileiras. À Jovem Pan, um funcionário do órgão disse que a Casa Branca “respeita o povo brasileiro e qualquer governo que ele escolha livremente por meio de eleições livres e justas”.

“Temos respeitado e lidado com governos de ambos os lados do espectro político do Brasil e tivemos relações muito bem-sucedidas com eles”, afirmou a fonte.

A declaração se dá em meio à crise diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos. Em 24 de julho, o governo brasileiro negou visto a dois altos funcionários do Departamento de Estado norte-americano. Conforme noticiado pelo jornal The Washington Post, a viagem tinha por objetivo lançar dúvidas sobre a lisura e a integridade do sistema eleitoral brasileiro.

Além disso, a Casa Branca passou a cobrar a concessão do agrément a Daniel Perez para assumir a Embaixada norte-americana em Brasília.

Em resposta à demora do governo brasileiro, os Estados Unidos revogaram o visto da embaixadora brasileira em Washington, Maria Luiza Viotti. Com a medida, ela fica impedida de permanecer no país exercendo as suas funções diplomáticas.