EUA podem perder liderança nas exportações agrícolas para o Brasil, diz Financial Times

Os Estados Unidos podem deixar de ocupar a posição de maior exportador agrícola do mundo para o Brasil, segundo reportagem publicada pelo jornal britânico Financial Times. Dados do Departamento de Agricultura dos EUA e do Ministério da Agricultura mostram que, em 2025, os norte-americanos exportaram US$ 171 bilhões em produtos agropecuários, apenas US$ 2 bilhões acima dos US$ 169 bilhões registrados pelo Brasil. A diferença contrasta com a de 2021, quando a vantagem dos EUA era de US$ 56 bilhões.

De acordo com o periódico, o agronegócio brasileiro manteve trajetória de expansão em 2026. Apenas no primeiro semestre, as exportações do setor somaram US$ 87 bilhões, um recorde para o período, impulsionadas pela liderança do país na produção de soja, carne bovina e de frango, além do avanço em culturas como o algodão, mercado no qual o Brasil superou os Estados Unidos.

Especialistas ouvidos pelo Financial Times atribuem parte desse movimento às disputas comerciais iniciadas durante o primeiro mandato do presidente Donald Trump. Após a imposição de tarifas à China, em 2018, Pequim reduziu as compras de produtos agrícolas americanos e ampliou as importações brasileiras, especialmente de soja. Dados da base internacional UN Comtrade indicam que, em 2025, o Brasil exportou mais de 80 milhões de toneladas do grão para o mercado chinês, enquanto os embarques dos Estados Unidos ficaram em patamar significativamente inferior.

A publicação ressalta, contudo, que a expansão brasileira não se explica apenas pela guerra comercial. O crescimento é resultado de um processo iniciado há décadas, com a modernização da agricultura, a adaptação de cultivos a áreas antes consideradas pouco produtivas e a possibilidade de realizar duas ou até três safras por ano em parte do território nacional.

Apesar do desempenho favorável, o jornal destaca que o agronegócio brasileiro também enfrenta desafios, como os juros elevados, a queda nos preços das commodities e o aumento dos custos dos fertilizantes após a guerra entre Irã e Israel. Nos Estados Unidos, por sua vez, produtores convivem com margens de lucro cada vez menores.