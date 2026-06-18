EUA suspendem bloqueio a portos do Irã, incluindo Ormuz, após assinatura de acordo

A reabertura do tráfego marítimo iraniano já era prevista em razão da assinatura do acordo de paz entre os países

Os Estados Unidos suspenderam na quinta-feira (18) o bloqueio aos portos iranianos imposto durante a guerra no Oriente Médio, após o presidente Donald Trump assinar um acordo para pôr fim ao conflito, em meio à incerteza em torno das negociações planejadas na Suíça para dar continuidade ao acordo.

A assinatura do acordo por Trump e pelo presidente iraniano Masoud Pezeshkian deu início a um período de 60 dias de negociações sobre questões mais amplas entre os dois países, incluindo o programa nuclear iraniano.

No entanto, havia incerteza quanto aos próximos passos, e permanecia incerto se os dois lados, que não mantêm relações diplomáticas desde a revolução islâmica de 1979, realizariam uma cerimônia de assinatura e negociações na Suíça na sexta-feira (19), conforme anunciado anteriormente.

Os preços do petróleo despencaram após a assinatura do acordo, embora a atividade ainda estivesse baixa no Estreito de Ormuz, o gargalo estratégico para o transporte de energia que o Irã bloqueou durante o conflito e que deverá ser reaberto imediatamente em virtude do acordo.

As forças americanas suspenderam na quinta-feira o bloqueio naval paralelo aos portos iranianos, que impedia a entrada e saída de navios da república islâmica, informou o Exército dos EUA, observando que os navios de guerra americanos “permanecerão na área”.

Três petroleiros sauditas deixaram o Golfo Pérsico pelo estreito na quinta-feira, segundo informações de rastreadores marítimos, enquanto o navio carregado com gás natural liquefeito (GNL) Mraikh tornou-se o primeiro navio francês desse tipo a fazer a travessia desde o início do conflito.

O vice-presidente JD Vance afirmou que as forças armadas dos EUA, que impuseram seu próprio bloqueio depois que o Irã fechou o Estreito no início da guerra, permitiram a passagem de pelo menos 12 navios.

Antes da guerra, o estreito registrava cerca de 120 trânsitos por dia, de acordo com a revista especializada em navegação Lloyd’s List.

Vance afirmou que planejava ir à Suíça para “negociações técnicas” com o Irã “neste fim de semana”, em vez de sexta-feira, mas enfatizou que o plano “poderia mudar”.

No Irã, a agência Tasnim afirmou que “nada foi confirmado” sobre a viagem da delegação iraniana à Suíça.

Retorno da guerra

O acordo deverá pôr fim ao atual conflito entre os EUA e Israel com a república islâmica, que assistiu a cinco semanas de guerra total até que um cessar-fogo fosse alcançado no início de abril.

Mas alguns em Teerã expressaram um sentimento pessimista em relação às perspectivas de paz.

“Não tenho esperança de que este seja um acordo duradouro. Talvez depois de 60 dias eles comecem a brigar novamente”, disse Mina, 54, psicóloga de Teerã.

Segundo o texto, Washington se compromete a suspender imediatamente as sanções ao petróleo que prejudicam a economia do Irã.

E, uma vez alcançado um acordo final sobre o programa nuclear iraniano, os Estados Unidos facilitarão a liberação de um fundo de reconstrução de US$ 300 bilhões, apoiado por nações da região, segundo o acordo.

Autoridades americanas também disseram que o Irã diluiria seus estoques de urânio enriquecido, possivelmente por meio de “mistura no local” sob a supervisão da agência nuclear da ONU.

O programa de mísseis balísticos do Irã não foi mencionado no acordo, apesar da longa pressão de Israel para seu desmantelamento.

‘Ou invejoso ou estúpido’

A decisão de Trump de encerrar a guerra, na qual 13 militares americanos foram mortos e uma grande parte dos estoques de munição dos EUA foi utilizada, deixou alguns de seus aliados em casa inquietos.

O senador americano Bill Cassidy, do Partido Republicano de Trump, descreveu o ocorrido como “o pior erro de política externa em décadas”.

“As ambições nucleares do Irã não foram contidas, e eles aprenderam que ameaçar o Estreito de Ormuz funciona”, disse ele.

Aparentemente prevendo tais críticas, Trump disse em uma cúpula do G7 que estava preparado para “bombardear o Irã até o inferno” caso o país violasse o acordo.

“Esses tolos, que acham que eu não fui duro o suficiente com o Irã, quando o mercado de ações acaba de atingir um recorde histórico e os preços do petróleo estão despencando, são invejosos, pessoas más ou estúpidos”, acrescentou Trump nas redes sociais na quinta-feira.

Também houve críticas por parte de radicais dentro do Irã, onde o conflito foi descrito como uma “guerra imposta” e comparado ao conflito de 1980-1988 com o Iraque de Saddam Hussein.

Mas o presidente do parlamento e principal negociador, Mohammad Bagher Ghalibaf, insistiu que o acordo representava um “fracasso” dos EUA, enquanto Pezeshkian o chamou de “histórico”.

‘Só uma coisa’

Agnes Lavallois, presidente do Instituto Francês de Pesquisa e Estudos sobre o Mediterrâneo e o Oriente Médio, disse que a sensação era de que os americanos “queriam apenas uma coisa: a reabertura do Estreito de Ormuz”.

“As outras questões que foram apresentadas para justificar esta guerra já não são relevantes”, disse ela à AFP.

E embora o acordo especifique que o Líbano deve fazer parte da equação, não está claro se a guerra entre Israel e o Hezbollah nessa frente será discutida nos próximos 60 dias.

Após relatos de tensões com Washington, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, ressaltou a importância de manter laços estreitos com os Estados Unidos, afirmando que “a luta ainda não acabou e outros desafios estão por vir”.