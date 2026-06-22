EUA suspendem sanções ao petróleo iraniano em meio a negociações de paz

Negociadores dão início na Suíça ao segundo dia de conversas em busca do fim definitivo da guerra entre os dois países

Por volta das 14h05 GMT (11h05 em Brasília), os contratos futuros do petróleo Brent caíam 3,3%, para 77,91 dólares o barril

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou, nesta segunda-feira (22), que vai suspender temporariamente as sanções contra o Irã para permitir que a República Islâmica produza, venda e forneça petróleo bruto e derivados até 21 de agosto.

Negociadores dos Estados Unidos e do Irã dão início na Suíça ao segundo dia de negociações em busca do fim definitivo da guerra entre os dois países, após um início conturbado por causa de declarações agressivas do presidente norte-americano, Donald Trump, contra o regime iraniano.

Todas as transações que antes estavam proibidas e que se referiam à produção, venda e transporte de petróleo bruto de origem iraniana “ficam autorizadas até as 00h01, horário de verão do Leste, de 21 de agosto de 2026“, segundo uma licença publicada pelo Departamento do Tesouro.

“A incansável mediação do Paquistão e do Catar permitiu avanços importantes para pôr fim à guerra do Líbano“, afirmou o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi.

“Foram levantadas as restrições às exportações de petróleo e produtos petroquímicos, o bloqueio foi suspenso, alguns ativos congelados foram desbloqueados e foi colocado em andamento um importante plano de reconstrução e desenvolvimento para o Irã”.

Por volta das 14h05 GMT (11h05 em Brasília), os contratos futuros do petróleo Brent caíam 3,3%, para 77,91 dólares o barril.

Na semana passada, Teerã e Washington assinaram um memorando de entendimento que estabelece as bases para uma rodada de negociações de 60 dias, após quase 40 dias de guerra seguidos de semanas de um cessar-fogo inconclusivo e frequentemente descumprido.

*Com informações do Estadão Conteúdo e AFP