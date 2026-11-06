Europa registra mais de 30 ameaças de bomba em voos comerciais nesta semana

Novos alertas atingiram ao menos seis aeronaves nesta sexta-feira (6); nenhum explosivo foi encontrado até o momento

A onda de ameaças também atingiu instalações fora do setor aéreo. Na Irlanda, escritórios de veículos de comunicação, incluindo a emissora pública RTÉ, precisaram ser evacuados nesta sexta-feira após receberem alertas de bomba.

Uma sequência de ameaças de bomba voltou a afetar o tráfego aéreo europeu nesta sexta-feira (6), com pelo menos seis voos comerciais submetidos a procedimentos de segurança na França e na Itália. Os novos episódios elevaram para mais de 30 o número de ocorrências registradas desde o início da semana, provocando desvios de rota, inspeções policiais e mobilização de equipes especializadas em explosivos.

Apesar dos alertas, nenhum artefato explosivo havia sido localizado até a última atualização. Na quinta-feira (5), o governo britânico classificou a sucessão de ameaças como um “boato malicioso”, em meio às interrupções provocadas nas operações de diferentes companhias aéreas.

Na França, quatro aeronaves que cruzavam o espaço aéreo nacional receberam ameaças nesta sexta-feira, segundo o gabinete do primeiro-ministro Sébastien Lecornu. Todas conseguiram chegar aos destinos previstos, mas passaram por inspeções conduzidas por esquadrões antibomba após o desembarque.

Alertas em aeroportos

Na Itália, as ocorrências envolveram duas aeronaves com origem ou destino no Aeroporto Internacional de Fiumicino, em Roma. De acordo com a agência italiana Ansa, um avião da Ryanair que seguia da capital italiana para Lisboa, em Portugal, recebeu um alerta, mas completou o trajeto sem alterações.

O segundo caso ocorreu em um voo da Wizz Air que havia decolado de Praga, na República Tcheca, com destino a Roma. Após a ameaça, a aeronave foi desviada para Veneza, onde foram adotados procedimentos de segurança.

As autoridades tchecas também relataram alertas envolvendo outros voos com chegada ou partida do aeroporto de Praga, embora não tenham informado quantas aeronaves foram afetadas. Na Dinamarca, a polícia abriu uma investigação sobre novas ameaças registradas nesta sexta-feira no aeroporto de Copenhague.

Semana de ameaças

Os episódios desta sexta-feira ocorreram depois de quase 30 alertas semelhantes registrados em voos europeus ao longo da semana, com a maior concentração de casos na quinta-feira. As ocorrências levaram companhias aéreas e autoridades aeroportuárias a realizar inspeções preventivas, mesmo nos casos em que as aeronaves conseguiram pousar normalmente.

A onda de ameaças também atingiu instalações fora do setor aéreo. Na Irlanda, escritórios de veículos de comunicação, incluindo a emissora pública RTÉ, precisaram ser evacuados nesta sexta-feira após receberem alertas de bomba.

Até o momento, não foram identificados responsáveis pela sequência de ameaças, e as autoridades dos países afetados continuam investigando os episódios. As medidas de segurança permanecem concentradas na verificação dos alertas e na proteção de passageiros, tripulações e funcionários dos aeroportos.