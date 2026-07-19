Exército dos EUA anuncia ataques contra o Irã pela nona noite consecutiva

País quer 'punir' o território persa após confirmarem as primeiras mortes de militares americanos desde a retomada das hostilidade

Neste domingo, o Pentágono confirmou mais uma morte

O exército dos Estados Unidos disse neste domingo (19) que havia iniciado uma nova onda de ataques contra o Irã pela nona noite consecutiva.

“Os ataques continuarão degradando as capacidades militares iranianas utilizadas para atacar navios comerciais e marinheiros civis que transitam pelo Estreito de Ormuz”, afirmou o Comando Central dos Estados Unidos em uma publicação no X.

Os Estados Unidos querem “punir” o Irã, após confirmarem as primeiras mortes de militares americanos desde a retomada das hostilidades com a república islâmica. Neste domingo, o Pentágono confirmou mais uma morte. O agente foi morto no norte do Iraque durante a remoção de um drone de ataque iraniano abatido.

Na oitava noite consecutiva de bombardeios, os Estados Unidos atacaram instalações militares iranianas, além de “forças do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica que lançaram ataques contra membros das forças americanas na Jordânia em 17 de julho”, afirmou o Comando Central dos Estados Unidos para o Oriente Médio (Centcom) em nota.

As agências de notícias iranianas Mehr e Tasnim informaram, ao mesmo tempo, sobre ataques americanos em Sirik, um porto localizado no Estreito de Ormuz, no sul do país, no sábado.

A agência oficial Irna noticiou um “ataque militar inimigo americano nas proximidades de Hajiabad”, na mesma província de Hormozgan.

Todo ataque americano enfrentará “uma resposta decisiva e devastadora”, declarou o general iraniano Ali Abdollahi, citado pela televisão estatal.

O Exército iraniano anunciou o lançamento de drones explosivos contra duas bases militares americanas no Kuwait, segundo a televisão estatal.

Autoridades do emirado ainda não forneceram detalhes sobre possíveis danos, mas o Exército kuwaitiano declarou que estava respondendo a “ataques hostis com mísseis e drones” iranianos.

Pouco depois, soaram as sirenes de alerta no Bahrein, sede da Quinta Frota americana, onde o comando militar afirmou que suas defesas aéreas “confrontaram, interceptaram e destruíram vários ataques aéreos traiçoeiros do Irã”.

*Com informações da AFP