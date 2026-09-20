JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Fast News 2ª Edição | 16h00 - 18h00
Mundo

França, Canadá, EUA e China devem “unir forças” por uma IA “segura”, diz premiê canadense

Mark Carney cobrou ação das quatro nações, que ele classificou como "na vanguarda da IA"

AFP

Mark Carney
Mark Carney ANDREJ IVANOV / AFP

O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, afirmou, neste domingo (20), que seu país, além de França, Estados Unidos e China, quatro nações “na vanguarda da IA”, precisam “unir forças” para que essa tecnologia seja “segura e eficaz”.

“Precisamos unir forças para garantir uma regulamentação adequada e zelar para que a IA seja segura e eficaz”, disse Carney em um encontro com o presidente francês, Emmanuel Macron, em Saint-Pierre e Miquelon, território francês no Atlântico Norte.

O encontro entre os dois líderes foi concebido como uma reafirmação da soberania dos dois países diante do presidente americano, Donald Trump. O republicano ameaça regularmente anexar o Canadá e recentemente publicou um mapa de toda a região coberta pela bandeira dos Estados Unidos, incluindo Saint-Pierre e Miquelon.

“Acreditamos juntos que nossos países são duas grandes nações independentes e que querem continuar assim”, disse o presidente francês ao receber Carney neste território, situado a poucos quilômetros do Canadá.

A visita também reafirma a aproximação do país norte-americano com a União Europeia, dias depois da proposta apresentada por Bruxelas de transformar o Canadá no primeiro “membro associado” do bloco.

Assuntos

continue lendo

Sede da ONU em Nova York Mundo Brasil, UE, Quênia e Canadá escrevem manifesto em defesa do multilateralismo antes da ONU O texto, publicado neste domingo, 20, pelo Financial Times, afirma que o mundo vive um "paradoxo"
  1. ONU: Lula defenderá multilateralismo e reforma do Conselho de Segurança Agência Brasil · há 5 horas
  2. Trump diz que houthis do Iêmen concordaram em não atacar os Estados Unidos AFP · há 5 horas
  3. Eleições regionais na Alemanha podem abalar o governo de Merz AFP · há 7 horas
  4. Rússia enfrenta fortes ataques ucranianos no último dia das eleições AFP · há 8 horas