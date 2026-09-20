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Trump diz que houthis do Iêmen concordaram em não atacar os Estados Unidos

Declarão vem apesar de o grupo aliado do Irã ter intensificado sua guerra contra a Arábia Saudita

AFP

Presidente dos EUA, Donald Trump
Os Estados UA JIM WATSON / AFP

O presidente Donald Trump disse neste domingo (20) que os houthis do Iêmen concordaram em não atacar os Estados Unidos, apesar de o grupo aliado do Irã ter intensificado sua guerra contra a Arábia Saudita, aliada de Washington, informou o canal Fox News.

O repórter da emissora Trey Yingst, que conversa com frequência com Trump, afirmou, citando o presidente, que os Estados Unidos estão “em comunicação constante com os houthis e que eles concordaram em não lutar contra os Estados Unidos”.

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