Trump diz que houthis do Iêmen concordaram em não atacar os Estados Unidos
O presidente Donald Trump disse neste domingo (20) que os houthis do Iêmen concordaram em não atacar os Estados Unidos, apesar de o grupo aliado do Irã ter intensificado sua guerra contra a Arábia Saudita, aliada de Washington, informou o canal Fox News.
O repórter da emissora Trey Yingst, que conversa com frequência com Trump, afirmou, citando o presidente, que os Estados Unidos estão “em comunicação constante com os houthis e que eles concordaram em não lutar contra os Estados Unidos”.
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