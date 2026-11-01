França registra 779 prisões durante protestos contra alta dos preços
A França registrou 779 prisões durante os protestos realizados no fim de semana, segundo balanço divulgado neste domingo (1º) pelo Ministério do Interior. As manifestações reuniram centenas de milhares de pessoas em diferentes regiões do país, com reivindicações contra o aumento do custo de vida e a desigualdade social.
De acordo com o ministério, as detenções ocorreram em diferentes localidades durante a mobilização de sábado (31). Apesar do número elevado de prisões, as autoridades afirmaram que “não houve incidentes graves” no final da noite.
Os atos fazem parte de uma série de manifestações organizadas na França em meio à insatisfação com os preços e as condições econômicas. O Ministério do Interior não detalhou, no balanço divulgado, os motivos das prisões nem informou quantas pessoas permaneciam detidas neste domingo.
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