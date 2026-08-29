Gaza pode deixar de existir para sempre, diz chefe do Conselho da Paz de Trump
A Faixa de Gaza “pode deixar de existir para sempre” caso a situação atual no território permaneça inalterada, afirmou o chefe do Conselho da Paz do governo Donald Trump, Nikolay Mladenov, em entrevista à emissora Al Jazeera, na sexta-feira (28).
De acordo com Mladenov, a divisão do território – com metade sob controle total de Israel e a outra metade concentrando a população em uma área reduzida – pode tornar o processo irreversível.
O representante declarou que, sem a atenção da comunidade internacional para as condições dos 2 milhões de palestinos na região, que já enfrentavam conflitos e bloqueios antes de 7 de outubro 2025 – quando o grupo armado Hamas liderou um ataque surpresa contra o sul de Israel a partir da Faixa de Gaza –, não haverá possibilidade de retomar um caminho crível para a resolução do conflito.
Mladenov afirmou ainda que a permanência da crise humanitária estabelece as bases para futuros desdobramentos de segurança e confrontos militares.
O integrante do conselho questionou a viabilidade de conter o risco de radicalização entre crianças e jovens que crescem em acampamentos de refugiados após a destruição de residências e a morte de familiares no conflito.
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