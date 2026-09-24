Cabe aos EUA decidirem se desejam continuar a guerra ou não, diz presidente do Irã

Pezeshkian afirmou que o Irã está disposto a fechar um acordo com Trump para pôr fim ao conflito

O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, disse na noite desta quinta-feira (24) que cabe aos Estados Unidos decidir se querem encerrar a guerra contra seu país, já que Teerã não pretende prolongar os combates.

“Quando podemos resolver questões por meio do diálogo, não deveríamos recorrer a matar uns aos outros. Mas, com as provocações realizadas por Israel, eles nos impuseram esta guerra”, disse Pezeshkian em entrevista à Fox News. “Mas nós não desejamos continuar. É a América que precisa escolher se quer encerrar isso ou não”.

Pezeshkian afirmou que o Irã está disposto a fechar um acordo com Trump para pôr fim ao conflito. “Por que, em até duas semanas após a assinatura de um acordo, eles escolheram implodi-lo?”, questionou, ao comentar o colapso do cessar-fogo firmado em junho.

“Se o atual governo americano, dentro dos marcos do direito internacional, quiser chegar a um acordo, tudo bem. Se não, antes das eleições de meio de mandato ou depois, que diferença isso faz para nós?”, acrescentou.

Na véspera, durante discurso na Assembleia Geral da ONU, em Nova York, Pezeshkian havia adotado tom desafiador ao dizer que o Irã não iria “se ajoelhar” diante de Washington, ainda que o presidente americano, Donald Trump, tenha reconhecido que há conversas em curso entre os dois países.