Geórgia elege 1ª governadora negra da história dos EUA e encerra domínio republicano

Ex-prefeita de Atlanta, Keisha Lance Bottoms derrotou Rick Jackson e será a primeira democrata a comandar o estado desde 1998

Além de ser a primeira mulher negra eleita governadora no país, Bottoms será a primeira mulher a ocupar o cargo na Geórgia.

A democrata Keisha Lance Bottoms foi eleita governadora da Geórgia nesta terça-feira (3) e se tornou a primeira mulher negra a conquistar o governo de um estado nos Estados Unidos. A ex-prefeita de Atlanta derrotou o republicano Rick Jackson, segundo projeção da agência Associated Press (AP), em uma eleição que marcou o retorno do Partido Democrata ao comando estadual após quase três décadas.

Além de ser a primeira mulher negra eleita governadora no país, Bottoms será a primeira mulher a ocupar o cargo na Geórgia. Ela sucederá o republicano Brian Kemp, que governou o estado durante oito anos. A última vitória democrata na disputa pelo governo estadual havia ocorrido em 1998.

O resultado representa uma mudança no cenário político da Geórgia, historicamente favorável aos republicanos. Nos últimos anos, porém, o estado passou a registrar disputas mais competitivas entre os dois principais partidos americanos, tornando-se um dos territórios decisivos nas eleições nacionais.

Trajetória na política

Bottoms comandou a prefeitura de Atlanta, maior cidade da Geórgia, entre 2018 e 2022. Durante a eleição presidencial de 2020, seu nome esteve entre os considerados por Joe Biden para compor a chapa democrata como candidata à vice-presidência. A escolhida acabou sendo Kamala Harris.

Após a eleição de Biden, Bottoms passou a integrar a administração federal democrata, ampliando sua experiência política antes de disputar o governo da Geórgia.

Na campanha deste ano, a ex-prefeita apresentou propostas voltadas à saúde, à tributação e à educação. Entre suas principais bandeiras estavam a ampliação do acesso ao Medicaid, programa público de assistência médica destinado à população de baixa renda, e a redução de impostos cobrados de proprietários de imóveis.

A democrata também defendeu o aumento dos investimentos no sistema educacional. Com a vitória sobre Jackson, Bottoms encerrará um período de oito anos de administração republicana e assumirá o governo de um estado que ganhou importância nas disputas eleitorais americanas.