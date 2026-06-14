Guterres celebra acordo entre EUA e Irã e diz que cessar-fogo de ‘passo crucial’ para a paz no Oriente Médio

Secretário-geral da ONU afirmou esperar que as partes aproveitem o momento para buscar uma solução definitiva para o conflito

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, celebrou neste domingo o acordo de paz firmado entre os Estados Unidos e o Irã, classificando o cessar-fogo permanente e a reabertura do Estreito de Ormuz como um “passo crucial” para a resolução do conflito no Oriente Médio.

Em comunicado divulgado por seu porta-voz, Stéphane Dujarric, Guterres afirmou que espera que as partes envolvidas aproveitem o momento para avançar nas negociações e buscar uma solução definitiva para a guerra.

“O secretário-geral espera que as partes construam sobre esse novo impulso e redobrem seus esforços em direção a uma resolução final do conflito”, diz a nota.

A manifestação da ONU ocorre após o anúncio do acordo entre Washington e Teerã, que prevê um cessar-fogo permanente e a reabertura do Estreito de Ormuz, uma das rotas marítimas mais importantes do mundo para o transporte de petróleo e gás.

Guterres tem defendido repetidamente a redução das tensões na região e o fortalecimento dos esforços diplomáticos para evitar uma escalada militar com impactos globais. A ONU acompanha os desdobramentos do acordo e espera que o entendimento represente o início de um processo mais amplo de estabilização no Oriente Médio.