Hezbollah confirma ter atacado norte de Israel

O grupo libanês pró-iraniano Hezbollah afirma ter lançado um drone contra um posto militar no norte de Israel na manhã deste domingo (7), horas depois de Israel dizer que havia atacado Beirute em represália.

Em um comunicado, o movimento diz ter atacado pela manhã “uma reunião de soldados inimigos israelenses no quartel de Dovev”. Diz ter feito isso “em resposta à violação do cessar-fogo por parte do inimigo israelense e aos ataques que atingiram aldeias no sul do Líbano”.

O exército de Israel confirmou que seu território é alvo de mísseis iranianos.

Na sexta-feira (5), Israel intensificou seus ataques no sul do Líbano e emitiu ordens de evacuação em várias cidades da região, após o grupo Hezbollah rejeitar um cessar-fogo.

Segundo o Ministério da Saúde libanês, os ataques israelenses mataram pelo menos 3.526 pessoas desde março. Do lado israelense, 27 soldados e um terceirizado civil morreram.

O grupo pró-Irã rejeitou a trégua condicional anunciada pelas autoridades libanesas e israelenses na quinta-feira (4), exigindo, em vez disso, um cessar-fogo abrangente e a retirada de soldados israelenses do Líbano.“O cessar-fogo deve ser global (…) e sem a permissão para matar em nome do inimigo no Líbano”, disse o líder do Hezbollah, Naim Qasem, em uma mensagem transmitida pelo canal Al Manar, pertencente ao seu movimento.

*com informações da AFP