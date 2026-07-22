O Instagram apresenta instabilidade na manhã desta quarta-feira (22). Segundo a plataforma Downdetector, 62% das reclamações dos usuários estão concentradas no aplicativo móvel.

O pico de reclamações ocorreu às 10h42 com 429 registros. Ainda de acordo com a plataforma de monitoramento, outros 20% dos usuários fizeram reclamações relacionadas à conexão com o servidor, enquanto outros 9% apontaram problemas ao publicar no Instagram.

“Sim, o Instagram tá ‘bugado’ de novo. Até achei por um segundo que fosse meu wifi”, escreveu uma usuária no X. “Hoje eu acordei, e meu Instagram estava todo bugado e ainda me desconectou das minhas contas. Estou tão traumatizada que achei que tinha caído. Ainda bem que só está fora do ar”, publicou outra.