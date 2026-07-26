Irã acusa Ucrânia de atacar navio iraniano e promete resposta

O chanceler do país persa afirmou que uma pessoa morreu na ofensiva ucraniana no Mar Cáspio

Chanceler disse que a ofensiva ucraniana foi feito 'a pedido de Israel'

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou neste domingo (26) que um ataque ucraniano contra uma embarcação comercial iraniana matou um marinheiro e “não pode ficar sem resposta”.

Em uma publicação no X, Araghchi classificou a ação como uma “flagrante violação da Carta da ONU” e afirmou que o ataque foi realizado “a pedido de Israel para arrastar a Europa para sua guerra”.

Segundo o chanceler iraniano, a posição de Teerã foi transmitida em conversas telefônicas separadas com a chefe da política externa da União Europeia (UE), Kaja Kallas, e com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov.

No sábado, o Irã convocou o encarregado de negócios da Ucrânia em Teerã em razão do ataque no Mar Cáspio. Além da morte de um marinheiro, outra pessoa ficou ferida.

Zelensky afirmou no X que a Ucrânia havia obtido “resultados muito fortes” em ataques de longo alcance no Mar Cáspio, inclusive contra “embarcações usadas no transporte de cargas militares envolvendo o Irã”.