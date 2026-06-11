Irã ameaça com guerra ‘mais ampla’ caso EUA volte a atacar

O chefe das forças armadas iraniana, Ali Abdollahi, disse em comunicado que as chamas do conflito 'se espalharão e se aprofundarão'

O chefe das Forças Armadas do Irã advertiu nesta quinta-feira (11) que um novo ataque dos Estados Unidos contra seu país desencadearia uma resposta “mais dura” e mergulharia a região em mais instabilidade.

“Se os Estados Unidos voltarem a tentar realizar ataques contra o heroico Irã, receberão uma resposta mais dura do que antes, e as chamas da guerra, além de criar insegurança na região, se espalharão e se aprofundarão”, advertiu o general Ali Abdollahi em um comunicado.

*Em atualização