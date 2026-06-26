Irã ataca alvos dos EUA no Golfo após ter depósitos bombardeados

Ataque acontecem em meio ao cessar-fogo entre os dois países que previa o fim do conflito no Oriente Médio

A Guarda Revolucionária, o exército ideológico do Irã, anunciou neste sábado (27, data local) que atacou posições americanas no Golfo, em represália aos novos bombardeios lançados por Washington, informou a emissora estatal iraniana Irib. O Exército dos Estados Unidos havia informado anteriormente sobre ataques contra alvos no Irã em resposta a uma agressão contra um navio mercante no Estreito de Ormuz, ataque que atribuiu a Teerã.

Ataque vem após as forças dos Estados Unidos bombardearam depósitos iranianos de mísseis e drones, além de radares costeiros, em resposta a um ataque iraniano contra um navio de carga no Estreito de Ormuz, informou o Exército americano.

“A agressão injustificada contra a navegação comercial por parte das forças iranianas violou claramente o cessar-fogo”, afirmou o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) na rede social X, descrevendo os bombardeios contra o Irã como “uma resposta contundente ao ataque de ontem contra um navio mercante que transitava pelo Estreito de Ormuz“.

O Comando avaliou como um comportamento perigoso do Irã por “comprometer a liberdade de navegação”, em relação ao fluxo comercial que cresce com o comércio internacional.

*Com informações da AFP