Irã diz que vendeu US$ 18 bi em petróleo desde o início da guerra com EUA e Israel

Informação contradiz a versão apresentada pelo presidente do Parlamento iraniano e líder da equipe de negociação de que o país persa não poderia exportar petróleo durante bloqueio de seus portos

O Ministério do Petróleo do Irã informou, neste sábado (25), que vendeu óleo bruto no valor de US$ 18 bilhões (R$ 91 bilhões, na cotação atual) desde o início da guerra no Oriente Médio, iniciada em 28 de fevereiro com os ataques dos Estados Unidos e Israel contra a República Islâmica.

“O ministério vendeu petróleo no valor de US$ 11,5 bilhões (R$ 58,2 bilhões) durante a guerra e de US$ 6,5 bilhões (R$ 32,9 bilhões) durante o cessar-fogo”, que foi rompido no começo deste mês, destacou a pasta em sua página na internet.

“Isto cobre mais de 60% da receita petroleira prevista no orçamento anual”, acrescentou.

Esta informação contradiz a versão do presidente do Parlamento e chefe da equipe de negociação iraniana, Mohammad Bagher Ghalibaf, que tinha afirmado que o Irã não poderia exportar petróleo durante o bloqueio norte-americano aos seus portos.

Os exércitos norte-americano e israelense atacaram o Irã em 28 de fevereiro, o que levou Teerã a bombardear a represália de países aliados dos Estados Unidos na região.

As duas partes acordaram um cessar-fogo em abril, que pôs fim em grande medida aos combates, mas as hostilidades foram retomadas no começo de julho, enquanto ambos os lados disputam o controle do Estreito de Ormuz, passagem marítima crucial para o comércio mundial de hidrocarbonetos.