Irã diz ter atingido dois navios em Ormuz e afirma que outros quatro recuaram

Em comunicado, a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã afirmou que, 'nas primeiras horas de hoje (sexta)', os dois navios tentaram atravessar uma 'rota não autorizada' sob escolta aérea dos EUA

Esta imagem mostra navios navegando perto do Estreito de Ormuz, ao largo da costa leste dos Emirados Árabes Unidos, em Khor Fakkan, em 13 de julho de 2026.

A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC, na sigla em inglês) afirmou nesta sexta-feira (31) que atingiu e interceptou dois navios-tanque que tentavam cruzar o Estreito de Ormuz e que outros quatro mudaram de rota e retornaram após ignorarem advertências das forças iranianas.

Em comunicado, a IRGC afirmou que, “nas primeiras horas de hoje (sexta)”, os dois navios tentaram atravessar uma “rota não autorizada” sob escolta aérea dos Estados Unidos e seguiram por um trajeto considerado “inseguro e ilegal”, apesar dos avisos emitidos pelo Irã. “Foram atingidos e interceptados”, declarou a corporação. Segundo o comunicado, outros quatro navios-tanque alteraram o curso e voltaram ao ponto de origem.

A Guarda Revolucionária também afirmou ter alertado companhias de navegação e seguradoras para que “não deem atenção aos comunicados” do Comando Central dos Estados Unidos (Centcom, na sigla em inglês) e advertiu que “as intervenções e ordens ilegais” das forças americanas na região “não ficarão sem resposta”.

O comunicado não identifica as embarcações envolvidas nem informa suas bandeiras, proprietários ou eventual extensão dos danos.

Paralelamente, a Bloomberg informou que seis navios-tanque sauditas alteraram sua rota na região do Estreito de Bab el-Mandeb após ameaças do movimento houthi, em um movimento que, segundo a agência, evidencia o impacto do bloqueio marítimo anunciado pelo grupo contra embarcações ligadas à Arábia Saudita.