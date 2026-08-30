Irã diz ter lançado mísseis contra bases dos EUA na Jordânia em retaliação a ataque em Ormuz

O IRGC afirmou mais cedo que o ataque norte-americano resultou na morte e em ferimentos de vários militares e civis iranianos

O Corpo da Guarda da Revolução Islâmica (IRGC) cumpriu o prometido e afirmou que lançou um ataque contra as bases militares norte-americanas Rei Hussein e Al Azraq, na Jordânia, com mísseis balísticos.

O movimento acontece em forma de punição e em resposta ao ataque dos Estados Unidos à ilha de Larak, na região do Estreito de Ormuz, segundo a mídia iraniana.

O IRGC afirmou mais cedo que o ataque norte-americano resultou na morte e em ferimentos de vários militares e civis iranianos, e prometeu responder ao ato de agressão.