Irã e Israel anunciam cessar das hostilidades

Região voltou a se incendiar em consequência de um bombardeio israelense contra os subúrbios de Beirute no domingo, ao qual o Irã respondeu com uma salva de mísseis

Israel e Irã anunciaram nesta segunda-feira (8) o fim das hostilidades entre os dois países, depois de terem se atacado diretamente pela primeira vez desde o início de um frágil cessar-fogo na guerra no Oriente Médio. Após semanas de negociações para tentar encerrar o conflito, a região voltou a se incendiar em consequência de um bombardeio israelense contra os subúrbios de Beirute no domingo, ao qual o Irã respondeu com uma salva de mísseis.

O Exército israelense lançou ataques contra várias cidades iranianas, entre elas Teerã, e teve como alvo sistemas de defesa e um complexo petroquímico.

Nesta segunda-feira, o comando das Forças Armadas iranianas afirmou ter “infligido uma resposta contundente” a Israel e anunciou “o encerramento da operação”. No entanto, advertiu que, “se continuarem os atos de agressão e hostilidade, inclusive no sul do Líbano, serão adotadas medidas muito mais severas e contundentes do que as anteriores”.

Em Tiro, cidade no sul do Líbano, cinco pessoas morreram e oito ficaram feridas em um ataque israelense, segundo o Ministério da Saúde libanês. “Após os golpes que desferimos contra o regime terrorista de Teerã, ele deixou de nos atacar”, afirmou o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Se o Irã “cometer o erro de retomar seus ataques”, Israel responderá “com toda a força”.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que tem se mostrado cada vez mais impaciente com Netanyahu, havia exigido anteriormente do Irã, mas também de seu aliado Israel, que interrompessem “imediatamente” os ataques, os primeiros desde 8 de abril, quando entrou em vigor a trégua.