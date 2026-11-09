Irã rebate Rubio, chama ataques dos EUA de ‘ilógicos’ e diz que proposta segue ‘na mesa’

Teerã pede fim de bloqueio norte-americano a portos locais, retirada de sanções e descongelamento de ativos, entre outras solicitações

Baghaei disse ainda que a proposta iraniana para encerrar as hostilidades por meio do levantamento de sanções e da reabertura do estratégico Estreito de Ormuz segue "sobre a mesa".

O Ministério das Relações Exteriores do Irã rejeitou nesta segunda-feira (9) declarações do secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, que afirmou no domingo (8) que as exigências iranianas para encerrar a guerra às vezes foram “ultrajantes e ridículas”.

Em coletiva, o porta-voz da chancelaria, Esmail Baghaei, disse que ataques americanos durante as negociações, em junho de 2025 e em fevereiro deste ano, foram “ilógicos e ridículos”. Ele classificou a guerra como um ato “criminoso”.

Segundo Baghaei, nenhuma das demandas do Irã é “ilógica” ou “ridícula”. Ele citou, entre os pedidos, o fim do bloqueio americano aos portos iranianos, a retirada de sanções, o descongelamento de ativos iranianos, compensação por danos de guerra e o encerramento das hostilidades em toda a região, incluindo operações israelenses no Líbano.

No domingo, Rubio disse que o presidente Donald Trump prefere uma solução diplomática, mas que, “neste momento”, as conversas não têm sido produtivas porque as demandas do Irã “não são apenas inaceitáveis, mas, em alguns casos, ultrajantes e ridículas” e “não realistas”.

Trump afirmou à CNN, em entrevista por telefone no domingo, que, enquanto os EUA virem progresso nas negociações com Teerã e os dois lados assinarem um “acordo forte”, é “altamente improvável” que seja necessário retomar ataques.

Baghaei disse ainda que a proposta iraniana para encerrar as hostilidades por meio do levantamento de sanções e da reabertura do estratégico Estreito de Ormuz segue “sobre a mesa”. Na semana passada, ele afirmou que o Irã encurtou o prazo de implementação do plano de sete etapas para reabrir o estreito e retomar as negociações nucleares com os EUA de sete dias para dois.