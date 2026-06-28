Israel afirma ter matado ‘vários terroristas armados’ no sul da Síria
O exército israelense afirmou, neste domingo (28), ter matado “vários terroristas armados” na área do sul da Síria que ocupa desde o final de 2024.
No sábado (27), “as forças (…) eliminaram vários terroristas armados na zona de segurança no sul da Síria”, disse o exército em comunicado, acrescentando que “continuará” a operar no local “e a eliminar qualquer ameaça contra os cidadãos do Estado de Israel e contra” as suas forças.
O exército israelense utiliza o termo “zona de segurança” para se referir ao setor que ocupa na Síria — dentro da área supervisionada pela ONU que separava as forças israelenses e sírias nas Colinas de Golã — desde a queda do regime de Bashar al-Assad, no final de 2024.
O ministro da Defesa, Israel Katz, declarou na quinta-feira (25) que Israel pretendia manter as suas tropas no local “por tempo indeterminado”, assim como no Líbano e em Gaza.
Desde que as novas autoridades islamistas chegaram ao poder na Síria, Israel também realizou incursões e bombardeios em território sírio e manifestou o desejo de estabelecer uma zona desmilitarizada no sul do país.