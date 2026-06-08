Israel rejeita condições do Irã e diz que ‘continuará atuando’ no Líbano

Segundo o ministro da Defesa, Israel Katz, a resposta será 'muito forte' a qualquer relação entre os países com objetivo de atacar os israelenses

O Irã lançou mísseis contra Israel no domingo à noite e nesta segunda-feira

Israel rejeita as condições do Irã e “continuará atuando” no Líbano contra o movimento islamista libanês Hezbollah, aliado de Teerã, declarou o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, nesta segunda-feira (8), após os primeiros ataques cruzados entre Israel e Irã desde o cessar-fogo de abril.

“Rejeitamos categoricamente as ameaças do Irã. Qualquer tentativa iraniana de estabelecer um vínculo entre o Líbano e o Irã com o objetivo de atacar Israel será recebida com uma resposta muito forte”, disse Katz em um comunicado divulgado por seu gabinete.

O Irã lançou mísseis contra Israel no domingo à noite e nesta segunda-feira, alegando ser uma retaliação a um bombardeio israelense contra o Hezbollah nos arredores de Beirute, o que, por sua vez, provocou ataques aéreos israelenses.

Ao anunciar a suspensão dos ataques nesta segunda-feira, Teerã afirmou que Israel enfrentaria uma resposta mais “enérgica” caso continuasse com os bombardeios.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou que os ataques de Israel contra o Irã dissuadiram a República Islâmica de lançar novos ataques, levando à cessação das hostilidades entre os dois adversários.

“Neste momento, o fogo naquela frente está contido. Depois que atacamos o regime terrorista em Teerã, ele parou de nos atacar”, disse Netanyahu em um pronunciamento televisionado.

Ele advertiu, no entanto, que caso o Irã “cometa o erro de retomar os ataques contra nós, responderemos com toda a força”.

Ligação de Trump

As declarações acontecem após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, telefonar para Benjamin Netanyahu, segundo um funcionário da Casa Branca à AFP, sem dar mais detalhes. A ligação entre os chefes de Estado aconteceu horas após diversos bombardeios aéreos entre Irã e Israel.

Após semanas de negociações com o objetivo de pôr fim ao conflito iniciado em 28 de fevereiro por ataques aéreos israelenses e americanos contra o Irã, as tensões voltaram à tona após um ataque aéreo israelense nos arredores de Beirute, no Líbano, no domingo (7), ao qual o Irã respondeu com um lançamento de diversos mísseis.

Os militares israelenses lançaram ataques contra diversas cidades iranianas, incluindo Teerã, visando sistemas de defesa e um complexo petroquímico.

Em mensagem publicada na rede social Truth Social, Trump chegou a pedir para que ambos os países cessassem as hostilidades “imediatamente”.

As relações entre os líderes americano e israelense se deterioraram significativamente nas últimas semanas, com Trump chegando a dizer a Benjamin Netanyahu que ele estava “completamente louco” durante uma recente ligação telefônica.

Colapso da trégua

A nova escalada teve início no domingo (7), após um bombardeio israelense no distrito de Dahiyeh, em Beirute, que Tel Aviv alegou ter como alvo um centro de comando militar. Em resposta, Teerã disparou uma salva de mísseis contra Israel.

Os militares israelenses reivindicaram a autoria de novos ataques nesta segunda contra sistemas de defesa iranianos e um complexo petroquímico.

A gravidade do confronto gerou reação imediata da Casa Branca. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, utilizou sua rede social, Truth Social, para exigir o fim das hostilidades: “Israel e Irã devem parar de atirar imediatamente”.

Em entrevista ao portal Axios, Trump reforçou o descontentamento: “Israel lançou seu ataque, e o Irã lançou o seu. Não precisamos de outro”.