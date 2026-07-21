Ex-repórter da Globo e da Jovem Pan é encontrado morto na Suíça

Francisco foi resgatado por banhistas, que o puxaram para a areia e tentaram reanimá-lo

O jornalista Francisco de Assis, conhecido como “Chico Santo”, morreu neste sábado (18) na Suíça, aos 46 anos. Seu corpo foi encontrado no Lago Léman, na altura da praia de Rolle.

Segundo a polícia da região de Vaud, ele foi encontrado já desanimado a cerca de três metros da margem. Francisco foi resgatado por banhistas, que o puxaram para a areia e tentaram reanimá-lo com massagem cardíaca,

Os socorristas foram acionados por volta das 13h45 e continuaram a tentativa de reanimação, mas não tiveram sucesso. O Ministério Público abriu investigação, e os inquéritos foram enviados à Brigada do Lago, em colaboração com a Brigada de Polícia Científica.

A reportagem entrou em contato com o Itamaraty sobre a morte. Se houver resposta, o texto será atualizado.

Francisco de Assis teve passagens pela Jovem Pan, Rede Globo, o Portal Terceiro Tempo, entre outros. O jornalista Wanderley Nogueira, da Jovem Pan, lamentou a morte nas redes sociais.

Lamento muito a sua morte.

Caro Santo, descanse em paz. Wanderley Nogueira

Em seu último post nas redes sociais, Francisco declarou a intenção de cobrir a Seleção Brasileira.