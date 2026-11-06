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Justiça dos EUA suspende construção do Arco do Triunfo de Trump em Washington

Decisão impede início das obras por 14 dias, apesar da aprovação do projeto por uma comissão federal de planejamento

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Justiça dos EUA suspende construção do Arco do Triunfo de Trump em Washington
Projeto mostra como seria arco do triunfo pedido por Trump para ser instalado em Washington; Comissão deu sinal verde para obra National Capital Planning Commission

Uma decisão da Justiça federal dos Estados Unidos interrompeu os planos do presidente Donald Trump de iniciar a construção de um Arco do Triunfo de 76 metros de altura em Washington. Na noite de quinta-feira (5), a juíza Tanya Chutkan determinou a suspensão das obras por 14 dias, período em que o tribunal deverá examinar questionamentos sobre a legalidade do empreendimento.

A ordem judicial foi emitida poucas horas depois de a Comissão Nacional de Planejamento da Capital (NCPC) autorizar o projeto por oito votos a quatro. A aprovação ocorreu após uma sessão de várias horas, durante a qual dezenas de pessoas se manifestaram contra a construção, principalmente por causa da localização escolhida para o monumento.

Inspirado no Arco do Triunfo de Paris, o projeto prevê uma estrutura de dimensões superiores às do monumento francês e às do Memorial Lincoln, situado do outro lado do rio Potomac. A construção ficaria nas proximidades do Cemitério Nacional de Arlington, onde estão sepultados centenas de milhares de militares americanos. A escolha do local é um dos principais motivos da oposição à iniciativa.

Questionamentos sobre construção

Durante a votação na NCPC, quatro integrantes da comissão defenderam que a análise fosse adiada até que questões jurídicas e financeiras fossem esclarecidas. Entre as preocupações apresentadas estavam a ausência de recursos aprovados pelo Congresso para financiar a obra e as justificativas oferecidas pelo secretário de Defesa, Pete Hegseth, sobre uma possível finalidade militar para a estrutura.

A maioria da comissão, formada por aliados do presidente, rejeitou o pedido de adiamento e autorizou o projeto. Após o resultado, o governo indicou que pretendia começar os trabalhos imediatamente, mas a determinação de Chutkan impediu o início da construção.

A decisão judicial atende, temporariamente, às reivindicações de veteranos das Forças Armadas e dos procuradores-gerais de Washington e da Virgínia, que recorreram à Justiça para contestar o monumento. A suspensão não representa o cancelamento definitivo do projeto, cuja legalidade ainda será analisada pelo tribunal.

Reformas na capital

A proposta do arco integra uma série de intervenções arquitetônicas defendidas por Trump desde seu retorno à Presidência, em janeiro de 2025. O republicano tem promovido alterações em edifícios e espaços públicos de Washington, algumas delas também questionadas judicialmente.

Entre os projetos está a construção de um salão de baile na Casa Branca, que exigiu a demolição de uma das alas da residência presidencial. A iniciativa foi alvo de uma ação judicial, mas a Suprema Corte concluiu que o autor do processo não tinha legitimidade para contestá-la.

O governo também conduz uma reforma no espelho d’água do National Mall e apresentou planos para modificar o East Potomac Golf Links, tradicional campo de golfe da capital americana. Essa última proposta, que envolveria a derrubada de centenas de árvores, teve sua execução interrompida por determinação judicial.

Na quinta-feira, Trump assinou ainda um documento que declarou o Salão Oval da Casa Branca um “monumento histórico”. A medida foi anunciada no mesmo dia em que a comissão federal aprovou a construção do arco, posteriormente suspensa pela Justiça.

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