Lula chega na Espanha para reunião com Pedro Sánchez; assista

Encontro bilateral entre o brasileiro e o espanhol está marcado para esta segunda-feira (16)

O presidente Lula (PT) chegou neste domingo (15) a Madrid, na Espanha, onde, nesta segunda-feira (16), se reunirá com o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez. A chegada do petista foi registrada em um vídeo obtido pela Jovem Pan.

Segundo o jornal espanhol El País, o encontro bilateral pode ser seguido de uma coletiva de imprensa conjunta e um ato político, em que Lula demonstrará apoio a Sánchez. Madrid não estava inicialmente previsto na viagem do presidente, entretanto, foi adicionada de última hora.

Assista a chegada de Lula:

A visita de Lula à Pedro Sánchez acontece em meio a disputa eleitoral na Espanha. No dia 29 de novembro, um domingo, acontecem as eleições gerais no país, e, atualmente, segundo as pesquisas, o partido do atual primeiro-ministro, PSOE, aparece na segunda colocação, atrás do partido de centro-direita PP.

Lula embarcou no dia 9 de novembro para Antália, na Turquia, onde participou da 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 31). Esta foi a primeira viagem internacional do petista desde a reeleição, no dia 25 de outubro.

Após os compromissos na Turquia, ele seguiu viagem para Manila, nas Filipinas, onde participou da 49ª Reunião de Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), entre os dias 13 e 15 de novembro.

A visita de Lula às Filipinas também teve como foco o agronegócio. Brasil e Filipinas firmaram um acordo para ampliar a cooperação agropecuária entre os países. As informações foram divulgadas pelo Ministério da Agricultura.

O memorando de entendimento foi assinado pelo ministro da Agricultura, André de Paula, e pelo secretário de Agricultura das Filipinas, Francisco Tiu Laurel, nesse sábado (14). O acordo, segundo a pasta, prevê uma agenda de cooperação entre os dois países, com intercâmbio de conhecimentos, tecnologias e experiências em diferentes áreas do setor agropecuário.

Durante as eleições brasileiras, Pedro Sánchez declarou apoio a reeleição do petista. Em abril deste ano, eles já se encontraram, em um ato para “proteger e fortalecer” a democracia em uma reunião de líderes internacionais de esquerda em Barcelona, onde a presença da presidente Claudia Sheinbaum evidenciou o degelo nas relações entre Espanha e México.

Eleições antecipadas

No dia 6 de outubro, Sánchez anunciou a antecipação das eleições gerais para 29 de novembro, uma aposta com a qual busca renovar seu mandato após a derrota no Congresso de suas medidas contra a crise da moradia.

A decisão do dirigente socialista, no poder desde 2018, põe fim a uma legislatura marcada pela fragilidade parlamentar de seu governo de coalizão minoritário e por suas crescentes dificuldades para aprovar iniciativas-chave.

“Decidi convocar um Conselho de Ministras e Ministros extraordinário ainda nesta manhã para dissolver as Cortes Gerais e convocar eleições gerais” em 29 de novembro, indicou Sánchez em uma mensagem no Palácio de Moncloa, sede da Presidência do Governo em Madri.