Maduro pede que Justiça dos EUA rejeite acusações de tráfico de drogas
O presidente venezuelano deposto Nicolás Maduro pediu à Justiça dos Estados Unidos que rejeite as acusações de tráfico de drogas contra ele, invocando sua imunidade como chefe de Estado, após cumprir oito meses de prisão em Nova York.
Maduro argumenta que o tribunal de Nova York responsável pelo seu caso “carece de jurisdição” para julgá-lo ou a sua esposa, Cilia Flores, que também está presa nos Estados Unidos, segundo um documento apresentado por seu advogado, Alvin Hellerstein, ao tribunal de Nova York.
Maduro, de 63 anos, é acusado de quatro crimes, incluindo “narcoterrorismo”. Seu julgamento está marcado para começar em 1º de junho de 2027.
Ele foi capturado junto com Flores em 3 de janeiro, em Caracas, durante uma operação militar americana. Desde então, sua ex-vice-presidente, Delcy Rodríguez, governa a Venezuela de forma interina, sob forte pressão de Washington.
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