Voo com destino a Israel é desviado para a Arábia Saudita após briga entre pilotos
Um voo da companhia aérea Flydubai, que seguia de Dubai para Tel Aviv, foi desviado para a Arábia Saudita nesta quarta-feira (30) após uma briga envolvendo os dois pilotos dentro da cabine de comando.
A aeronave foi encaminhada para Tabuk, no noroeste do país, após o que a companhia aérea classificou como um “incidente”. Segundo relatos da imprensa israelense, houve um confronto no cockpit e um sinal de emergência foi acionado.
A mãe de uma das passageiras, Yasmine Abécassis, afirmou à AFP que a filha contou ter visto um piloto tentar matar o outro com uma faca.
“Minha filha me ligou e disse que estava na Arábia Saudita. Ela disse que um piloto tentou matar o outro piloto com uma faca”Abécassis, enquanto aguardava o retorno da filha ao aeroporto Ben Gurion, em Tel Aviv
Segundo o relato, passageiros foram alertados pelos gritos e entraram na cabine para conter o homem. A mãe afirmou que havia “muito sangue” e que os passageiros ficaram assustados porque acreditaram que poderiam morrer.
Tentativa de derrubar avião
O ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, afirmou que um “terrorista” teria tentado derrubar a aeronave e matar os cerca de 180 israelenses a bordo.
A imprensa israelense também informou que caças foram acionados após o alerta sobre o incidente.
Até o momento, porém, as circunstâncias do confronto e a motivação do piloto não foram esclarecidas oficialmente. O relato da mãe da passageira aponta para uma tentativa de ataque com faca, enquanto a declaração de Ben Gvir classifica o episódio como uma ação terrorista.
Entre os passageiros estava Miriam Shira Ohayon, que viajava para Israel para participar de uma cerimônia em homenagem ao irmão, morto em 7 de outubro de 2023, durante o ataque do Hamas contra Israel.
*Com informações da AFP
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