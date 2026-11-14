Caos aéreo nos EUA: entenda a pane que suspendeu voos e ainda afeta passageiros neste sábado

Falha em sistema antigo de comunicação levou à suspensão nacional das decolagens por cerca de quatro horas nessa sexta-feira (13) e provocou quase 6 mil cancelamentos

Avião da China Southern Cargo decola do Aeroporto Internacional de Los Angeles, em Los Angeles, nessa sexta-feira (13)

Os Estados Unidos enfrentaram nesta sexta-feira (13) uma das mais incomuns paralisações de seu espaço aéreo desde os atentados de 11 de setembro de 2001. Uma falha em um sistema de comunicação utilizado pelo controle de tráfego aéreo levou a Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) a suspender temporariamente as decolagens em todo o país. A restrição durou cerca de quatro horas e foi posteriormente cancelada, mas deixou milhares de passageiros sem conseguir viajar.

O episódio provocou o cancelamento de quase 6 mil voos, entre rotas domésticas e internacionais, segundo dados da plataforma FlightAware. Embora a suspensão tenha sido encerrada ainda na sexta-feira, a expectativa é de que os impactos continuem neste sábado (14), já que a reorganização da malha aérea depende da retomada gradual das operações e da acomodação dos passageiros afetados.

Mas o que provocou a paralisação? Por que a medida foi considerada tão incomum? E o que se sabe sobre a possibilidade de um ataque aos Estados Unidos? A Jovem Pan preparou perguntas e respostas sobre o caos aéreo nos EUA.

O que provocou a suspensão dos voos?

A paralisação foi determinada após uma falha em um sistema de comunicação utilizado na operação do tráfego aéreo americano. O problema comprometeu o funcionamento da estrutura responsável por transmitir informações e coordenar as atividades de controle dos voos.

O secretário de Transportes dos Estados Unidos, Sean Duffy, afirmou que a pane foi provocada pela sobrecarga de equipamentos antigos. Segundo ele, o sistema ainda utiliza tecnologias de décadas passadas, incluindo linhas de cobre, switches e roteadores que precisam ser modernizados.

Duffy classificou a estrutura como ultrapassada e afirmou que o problema se espalhou por diferentes pontos do sistema, comprometendo seu funcionamento.

Por que os Estados Unidos suspenderam as decolagens?

Diante da falha, a FAA decidiu interromper nacionalmente as decolagens como medida de segurança. A intenção era evitar que aeronaves partissem sem que os controladores tivessem condições adequadas de comunicação e coordenação do tráfego aéreo.

A restrição durou aproximadamente quatro horas. Depois desse período, a agência autorizou a retomada das decolagens.

A decisão afetou dezenas de milhares de passageiros. Em diferentes aeroportos, pessoas que já estavam dentro das aeronaves foram orientadas a desembarcar, enquanto outras enfrentaram sucessivos adiamentos e cancelamentos.

Quantos voos foram afetados?

Segundo o FlightAware, quase 6 mil voos foram cancelados durante a crise. O número inclui operações domésticas e internacionais.

A paralisação também provocou atrasos, mudanças de itinerário e dificuldades para encontrar alternativas de transporte. Em aeroportos de diferentes regiões, passageiros enfrentaram filas nos balcões das companhias aéreas e de locadoras de veículos.

Apesar do encerramento da suspensão, a normalização não é imediata. A concentração de aeronaves fora de seus horários previstos e a necessidade de reorganizar as operações podem prolongar os transtornos ao longo deste sábado.

Houve um ataque cibernético contra os Estados Unidos?

Não há evidências de que a falha tenha sido provocada por um ataque criminoso ou cibernético.

O secretário de Segurança Interna, Markwayne Mullin, disse que as autoridades não identificaram indícios de ação hostil contra o sistema de aviação. Ele também descartou, até o momento, qualquer relação com a pane global que afetou a Microsoft nesta semana.

“Este não é outro 11 de Setembro”, declarou Mullin, em referência aos atentados terroristas de 2001, quando o espaço aéreo americano foi fechado por vários dias.

As autoridades também disseram não ter encontrado evidências de um ataque envolvendo inteligência artificial.

Por que a paralisação foi considerada incomum?

Uma suspensão nacional das decolagens é uma medida extremamente rara nos Estados Unidos. Desde os atentados de 11 de setembro de 2001, esta foi apenas a segunda ocorrência de um alerta dessa dimensão no espaço aéreo americano.

Em janeiro de 2023, uma falha no sistema de notificações destinado aos pilotos também provocou uma breve interrupção nacional dos voos.

A diferença é que, em 2001, o fechamento do espaço aéreo ocorreu após os ataques terroristas contra o país e durou vários dias. Na ocorrência dessa sexta-feira, a causa apontada foi uma falha técnica na infraestrutura de comunicação.

O sistema de controle aéreo será modernizado?

A crise voltou a colocar em evidência a necessidade de investimentos na infraestrutura de controle do tráfego aéreo dos Estados Unidos.

Na quinta-feira (12), um dia antes da paralisação, Sean Duffy havia solicitado formalmente ao Congresso US$ 30,1 bilhões para atualizar e modernizar o sistema.

Após a falha, o secretário voltou a defender a liberação dos recursos e afirmou que o episódio demonstra a urgência de substituir equipamentos antigos.

Os impactos devem continuar neste sábado?

Sim. Embora a FAA tenha encerrado a suspensão ainda na sexta-feira, o cancelamento da restrição não significa que todos os voos tenham voltado imediatamente à programação original.

Com milhares de operações canceladas e passageiros que precisam ser realocados, as companhias aéreas ainda terão de reorganizar suas agendas. Por isso, atrasos e novos ajustes podem ocorrer neste sábado.

A crise acontece às vésperas do feriado de Ação de Graças, período de grande movimentação nos aeroportos americanos, o que aumenta a preocupação com a capacidade do sistema de absorver novos transtornos.

*Com informações da AFP