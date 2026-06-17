Memorando divulgado pela Irã não reflete texto real de documento, diz Casa Branca



A Casa Branca contestou nesta quarta-feira (17) a autenticidade da minuta do memorando de entendimento entre Estados Unidos e Irã divulgada pela CNN. Em publicação no X, o assistente do presidente e diretor de Comunicações da Casa Branca, Steven Cheung, afirmou que “o suposto texto do memorando obtido pela CNN não reflete a linguagem do memorando real”. O mesmo memorando havia sido divulgado pela mídia estatal iraniana no dia do anúncio do acordo.



A manifestação ecoa declarações feitas mais cedo pelo presidente dos EUA, Donald Trump, que disse que o acordo ainda não é definitivo e sugeriu que os detalhes permanecem sob sigilo. “Ninguém sabe o que é, mas é muito forte”, afirmou o republicano Trump também negou informações de que o entendimento incluiria a criação de um fundo de investimento americano no Irã.



A CNN publicou nesta manhã uma minuta de 14 pontos que prevê o fim das hostilidades entre os dois países, a reabertura do Estreito de Ormuz, o alívio gradual de sanções contra Teerã e o compromisso iraniano de não desenvolver armas nucleares. Mais cedo, Trump já havia indicado que o documento poderia não refletir a versão final do acordo, e dependeria do cumprimento das normas pelo Irã. “Se eu não gostar do que vir, atacaremos novamente”, declarou.