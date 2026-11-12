MP faz buscas na residência presidencial do Paraguai após derrubada de Peña

Operação faz parte da investigação sobre o colapso do Ueno Bank

Também nesta quinta-feira, o Ministério Público prendeu Holger Insfrán, superintendente de Bancos do Banco Central do Paraguai

O Ministério Público do Paraguai realiza nesta quinta-feira (12) uma operação de busca e apreensão na residência presidencial, em Assunção, como parte da investigação sobre o colapso do Ueno Bank. O caso levou à destituição e à prisão preventiva do ex-presidente Santiago Peña, acusado de utilizar sua influência política para favorecer a instituição financeira.

A operação ocorre após buscas em imóveis ligados ao ex-mandatário, de 47 anos, que responde a acusações de lesão de confiança e administração em proveito próprio. Segundo a Promotoria, a nova diligência integra as medidas de investigação conduzidas pela equipe responsável pelo processo contra Peña.

Também nesta quinta-feira, o Ministério Público prendeu Holger Insfrán, superintendente de Bancos do Banco Central do Paraguai (BCP). Ele foi detido durante uma operação de busca e apreensão em sua residência, em Assunção.

Insfrán era responsável pela supervisão das instituições financeiras do país. Ao jornal paraguaio ABC Color, o promotor Cristian Benítez afirmou que existem “elementos de suspeita em relação à conduta” do funcionário. A investigação busca esclarecer a atuação de autoridades responsáveis pela fiscalização do Ueno Bank antes da intervenção da instituição.

O caso também teve outro desdobramento nesta manhã. César Manuel Astigarraga Lambaré, considerado um dos principais colaboradores de Miguel Vázquez, ex-CEO do Ueno Bank, apresentou-se ao Ministério Público e foi detido. Ele presidia a empresa de tecnologia ITTI, integrante do conglomerado empresarial ligado a Vázquez, e era procurado pela Justiça desde 5 de novembro.

Entenda

O Banco Central paraguaio interveio no Ueno Bank em 3 de novembro, após identificar graves problemas de solvência. A medida impediu que milhões de clientes tivessem acesso imediato aos depósitos e provocou uma crise financeira e política no país, acompanhada de manifestações populares.

Peña é acusado de ter usado sua influência para beneficiar a instituição, no grupo controlador da qual manteve participação acionária até 2025. A suspeita é de que o ex-presidente tenha favorecido o direcionamento de recursos públicos e previdenciários ao banco, além de ocultar ou minimizar os problemas financeiros da instituição, mesmo após alertas sobre operações de crédito irregulares e riscos de insolvência.

De acordo com a investigação, o ex-mandatário também teria atuado para permitir a utilização de recursos públicos na instituição financeira. As autoridades buscam identificar o destino dos valores e apurar a responsabilidade de agentes públicos e dirigentes do banco.

A Justiça paraguaia conduz duas investigações paralelas relacionadas ao caso. Uma delas apura a atuação dos executivos e dirigentes do Ueno Bank, enquanto a outra envolve Peña e o ex-presidente do Banco Central Carlos Carvallo, que também está em prisão preventiva. Dez integrantes da direção da instituição financeira estão detidos.

Na segunda-feira, 9, o Ministério Público já havia realizado uma operação de busca e apreensão na residência de Peña, em Assunção Na ocasião, os investigadores recolheram documentos, celulares, computadores e outros equipamentos eletrônicos, que serão analisados no decorrer da apuração.

‘Cofre secreto’

Também foi realizada uma operação em uma casa de veraneio do ex-presidente, na cidade de San Bernardino. No imóvel, os investigadores encontraram uma estrutura de segurança semelhante a um cofre, protegida por mecanismos de acesso biométrico e chaves.

Com informações fornecidas por Peña, os agentes conseguiram abrir, mas não encontraram dinheiro ou outros objetos no interior. Documentos, computadores e equipamentos do sistema de câmeras de segurança também foram apreendidos.

Segundo informações divulgadas pela Promotoria, as apurações começaram em 3 de novembro, após a comunicação de irregularidades relacionadas ao banco. Inicialmente, 27 pessoas foram incluídas na investigação. Com o avanço das diligências, os investigadores identificaram cerca de 37 empresas e 35 pessoas relacionadas ao caso.

A equipe também trabalha para rastrear recursos que possam ter sido transferidos para o exterior. O Ministério Público solicitou cooperação internacional para localizar e assegurar bens que eventualmente tenham sido adquiridos com dinheiro desviado. Entre os países procurados estão Estados Unidos, Luxemburgo e Argentina.

Peña permanece em prisão preventiva desde 6 de novembro, quando foi destituído pelo Senado paraguaio por meio de um processo de impeachment acelerado. O vice-presidente Pedro Alliana assumiu o comando do país e deverá concluir o mandato, previsto para terminar em 2028.

Em comunicado divulgado nesta quinta-feira, a Presidência afirmou que o governo de Alliana garante colaboração com as autoridades responsáveis pela investigação e respeito à independência do Ministério Público e do Poder Judiciário durante as operações na residência oficial.

Na quarta-feira (11), o Banco Central informou que havia avançado na devolução dos recursos aos clientes do Ueno Bank. A primeira etapa contemplou cerca de 1,8 milhão de contas, o equivalente a 97,66% do total, com aproximadamente US$ 643 milhões (cerca de R$ 3,56 bilhões) disponibilizados aos correntistas.

A restituição, no entanto, não representa a recuperação integral dos valores depositados. Entre os recursos ainda pendentes estão mais de US$ 500 milhões (aproximadamente R$ 2,78 bilhões) de fundos públicos de previdência, cujo destino também está sob investigaç